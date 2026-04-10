Eis o caminho

Concordamos com a ideia de que a educação deve ser proporcionada a todos por ser um direito e uma condição para o pleno desenvolvimento da pessoa humana. Além de constituir um direito, a educação também é um dos principais fatores, senão o mais importante, do desenvolvimento dos países. É fundamental que as nações entendam, em primeiro lugar, que a educação não é um gasto, mas um investimento.

Em segundo lugar, é um investimento de longo prazo que deve expressar o compromisso de gerações e ser elevado a um projeto do Estado Democrático, para além das divergências partidárias das forças políticas que momentaneamente ocupam os papéis de governo e oposição. Ademais, deve-se buscar a articulação dos diversos atores sociais, somando esforços de governos, setores empresariais e trabalhistas e da sociedade em geral. Há uma evidente correlação entre os níveis educacionais, cognitivos e comportamentais, das populações e o desenvolvimento dos países.

Com a ampliação de novas tecnologias e métodos produtivos são requeridas novas aptidões. Não basta acompanhar as transformações, há que se ter a capacidade de antecipá-las. Daí a necessidade da educação ao longo de toda a vida. Desta forma, o desenvolvimento passa a ser orientado a uma finalidade: o bem-estar humano. E, neste contexto, a educação já não é um meio de atingi-lo, mas um elemento dele constitutivo.

Este entendimento levou à adoção da educação como um dos fatores na construção do conhecido IDH - Índice de Desenvolvimento Humano. É importante transformar a retórica em ações concretas e priorizar os investimentos na educação, nas múltiplas dimensões do acesso, da equidade e da qualidade.

Este será o caminho do desenvolvimento equilibrado, com distribuição de renda e participação das populações nas riquezas das nações – o verdadeiro desenvolvimento democrático, com justiça e liberdade. P.S._ “Talvez o resultado mais valioso de toda a educação seja a sua capacidade de nos levar a fazer o que devemos fazer, quando devemos fazê-lo, quer gostamos, quer não.” (Thomas Huxley)

Gonzaga Mota é professor aposentado da UFC