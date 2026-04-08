Voluntariado que transforma o acesso à saúde

Falar sobre saúde no Ceará é reconhecer, antes de tudo, a importância do Sistema Único de Saúde (SUS). Trata-se de uma das maiores políticas públicas do país, responsável por garantir acesso universal à saúde e por atender milhões de brasileiros diariamente. Ainda assim, diante da alta demanda e das desigualdades sociais persistentes, parte significativa da população enfrenta longas esperas por consultas, exames e diagnósticos.



Nesse contexto, o trabalho de ONGs e outras organizações voluntárias ganha relevância estratégica. Essas iniciativas atuam como redes de apoio fundamentais, especialmente para pessoas em situação de vulnerabilidade. Mobilizar indivíduos em torno de um bem comum, com o propósito genuíno de cuidar do outro, revela a potência do voluntariado como instrumento de transformação social.



A atuação voluntária, nesse contexto, assume um papel ainda mais relevante ao permitir a identificação de doenças em estágios iniciais, o encaminhamento adequado dos pacientes e a orientação sobre prevenção. Esse cuidado oportuno pode evitar agravamentos, reduzir sofrimentos e contribuir para tratamentos mais eficazes. Em muitos casos, uma consulta realizada no momento certo muda completamente o curso de uma vida.



Além do cuidado físico, essas ações impactam diretamente a saúde emocional. Ser escutado, acolhido e tratado com dignidade fortalece o vínculo com o autocuidado e devolve às pessoas a confiança em buscar ajuda. A prevenção nasce também da informação, do vínculo e da atenção humanizada, pilares que o voluntariado consegue fortalecer com proximidade e sensibilidade.



Nada disso seria possível sem o compromisso dos voluntários. Médicos, enfermeiros, psicólogos e outros profissionais, inclusive de áreas que dialogam com a saúde, doam seu tempo e conhecimento, construindo uma rede solidária que complementa o sistema público e amplia o alcance do cuidado. Essa atuação reforça o quanto o engajamento coletivo pode gerar impacto real na vida das pessoas.



Fortalecer o SUS e apoiar iniciativas voluntárias, portanto, não são caminhos opostos, mas complementares. Quando caminham juntos, ampliam o acesso, qualificam o cuidado e potencializam resultados. Investir em prevenção, solidariedade e saúde acessível é investir em uma sociedade mais justa, humana e saudável.

Thamires Aragão é psicóloga