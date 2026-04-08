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Fortaleza 300 Anos: A Força que Brota das Margens e seus desafios

Escrito por
Elizabeth Chagas producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Elizabeth Chagas é defensora pública do Ceará
Legenda: Elizabeth Chagas é defensora pública do Ceará

​Fortaleza chega aos seus 300 anos como uma gigante que desafia o horizonte. Nascida da rigidez militar do Forte de Nossa Senhora da Assunção, a vila conquistou sua autonomia em 1726, tomando de Aquiraz o protagonismo político e econômico. Esse DNA de resistência moldou a capital que, entre o mar e o sertão, tornou-se a pulsante Metrópole do Sol.

​Nossa história flui junto às águas, ainda que muitas vezes invisíveis. O Rio Pajeú, que deu sede aos fundadores, hoje repousa calado sob o asfalto do Centro. Enquanto isso, o Cocó e o Maranguapinho desenham os contornos de uma cidade que cresceu em velocidade voraz, muitas vezes de costas para o planejamento. Esse crescimento desordenado gerou cicatrizes profundas: conflitos socioambientais e uma dívida histórica com a regularização fundiária.

​Nas margens desses rios, a luta pela moradia digna é o eco moderno das antigas batalhas pelo território. Mas a alma de Fortaleza resiste em seus marcos de afeto. Do brilho metálico do Theatro José de Alencar ao chão batido da Praça do Ferreira, o eterno "Coração da Cidade". É na Praça, sob a Coluna da Hora, que as crianças cearenses se encontram com o protesto, provando que o fortalezense habita o espaço público com paixão e uma resiliência inabalável.

​Celebrar estes três séculos é reconhecer a dualidade desta metrópole. É uma cidade de contrastes gritantes, mas de um povo cuja força é maior que qualquer desigualdade. O fortalezense é o maior patrimônio desta terra: uma gente que acolhe, que batalha e que não abre mão de construir uma cidade verdadeiramente acolhedora para quem nela vive, e não apenas para quem a visita.

​Parabéns, Fortaleza! Que o futuro traga mais direitos, águas limpas e o respeito que sua gente merece.

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