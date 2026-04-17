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Tiradentes

O País todo, na próxima terça-feira, lhe renderá as mais justas, oportunas e sinceras homenagens, em reconhecimento por tudo o quanto fez em prol desta grande e estremecida Pátria

Escrito por
Antonio Cruz Gonçalves producaodiario@svm.com.br
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Legenda: Empresário

Em todos os setores da vida nacional, comemora-se, hoje, com as honras que lhe são devidas, mais um aniversário da chamada “Inconfidência Mineira, também conhecida como Conjuração Mineira. Esse movimento não chegou a ser proclamado ou efetivado como uma revolta, pois foi delatado por Joaquim Silvério dos Reis e interrompido pela Coroa Portuguesa antes que seus planos fossem colocados em prática.

A mobilidade ocorreu em 1789, em Minas Gerais, e teve como figura central o valente e indomável Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, considerado o líder maior da conspiração. Todos sabemos que a intenção de Tiradentes era libertar a colônia brasileira do domínio português. Ao percorrer a província e buscar o apoio de outros brasileiros, seus planos acabaram sendo denunciados.

Ainda assim, é lembrado pela sua coragem. Sereno e firme, enfrentou a morte, sendo enforcado e posteriormente esquartejado, tornando-se mártir de um ideal: o de conquistar a independência do Brasil. Outros brasileiros, movidos pelos mesmos ideais, continuaram lutando ao longo dos anos. Até que, em 7 de setembro de 1822, com a proclamação da Independência, o Brasil finalmente se libertou de Portugal.

Que o nosso país continue sendo o destaque da América, uma nação que repousa em berço esplêndido, e que possamos, de fato, viver dias melhores e abençoados com liberdade plena e irrestrita. Por isso, hoje, todo o país rende a Tiradentes as mais justas, oportunas, sinceras e merecidas homenagens, em reconhecimento por tudo o que fez em prol desta grande e querida pátria: o nosso imenso Brasil.

O País todo, na próxima terça-feira, lhe renderá as mais justas, oportunas e sinceras homenagens, em reconhecimento por tudo o quanto fez em prol desta grande e estremecida Pátria – o nosso imenso e querido Brasil. Tiradentes é, assim, reconhecido como precursor da Independência, mártir de uma causa nobre e símbolo eterno de luta pela liberdade. 

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