Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

A PEC do SUAS: uma união rara, esperança necessária

Escrito por
Messias Douglas Coelho Pessoa producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Messias Douglas Coelho Pessoa é antropólogo
Legenda: Messias Douglas Coelho Pessoa é antropólogo

Milhões de brasileiros que dependem do SUAS têm esperança: a PEC 383/17 (PEC do SUAS) avançou na Câmara. Aprovada em primeiro turno com 464 votos, a proposta uniu surpreendentemente deputados de diferentes lados políticos.

O que ela garante? Não é "pauta bomba", termo usado para desqualificar medidas que exigem responsabilidade fiscal. É estabilidade de financiamento via vinculação orçamentária ao SUAS, assegurando o pleno funcionamento de CRAS, CREAS, Centros Pop, unidades de acolhimento e seus serviços e benefícios.

A votação expressiva na câmara mostrou que a assistência social, mesmo em reconstrução, ainda une Brasil e parlamentares, fortalecendo vínculos no Congresso após mais de 5 anos de conflitos. Com o financiamento obrigatório, o SUAS promoverá novos projetos de vida, prevenindo situações de rua, violências, feminicídios e atuando na defesa de direitos de povos indígenas, comunidades tradicionais e toda a população brasileira.

Poderemos voltar a sonhar com novas formas de promover direitos, sonhar com novas formas de atender os povos indígenas, novas formas na promoção da equidade étnico-racial e combate ao racismo, novas formas de lidar com a situação e superação de rua. Até porque, minha experiência, de morador da periferia, estudante de escola pública, universidade pública, filho de uma empregada doméstica e boleira que veio de Orós e um padeiro que veio de Quixadá, ambos para tentar a vida em Fortaleza, me ensinou o que a política de assistência social sempre mostrou: para a população mais vulnerável, o direito que chega sempre vira recomeço. Quando a cidadania chega, a vida muda. E eu, hoje com mestrado em antropologia e minha irmã na sua graduação em universidade pública, somos prova viva disso. Por isso, sei que um SUAS forte e bem financiado não é favor: é a chance de milhões recomeçarem. É proteção social.

É um raro momento de união no Congresso. Resta acompanhar o segundo turno e depois o Senado. O país precisa parar de penalizar os milhões que mais precisam do Estado e discutir a importância de um SUAS com financiamento estável. A aprovação da PEC do SUAS somada ao fim da escala 6x1, seria um recomeço para o povo brasileiro.

Messias Douglas Coelho Pessoa  é antropólogo
Colaboradores

O futebol brasileiro se sabota e finge não ver

Joga mais, viaja mais, treina menos e ainda compete em condições piores

Ferruccio Petri Feitosa
Há 2 horas
Messias Douglas Coelho Pessoa é antropólogo
Colaboradores

A PEC do SUAS: uma união rara, esperança necessária

Messias Douglas Coelho Pessoa
Há 2 horas
Médico e professor do curso de medicina da Universidade Federal do Ceará
Colaboradores

Saúde mental e equilíbrio hormonal: consequências para a qualidade de vida das mulheres

Quando essa conexão é ignorada, há o risco de tratar sintomas de forma isolada, sem alcançar a real necessidade de quem vive aquela experiência

Leonardo Bezerra
17 de Abril de 2026
Empresário
Colaboradores

Tiradentes

O País todo, na próxima terça-feira, lhe renderá as mais justas, oportunas e sinceras homenagens, em reconhecimento por tudo o quanto fez em prol desta grande e estremecida Pátria

Antonio Cruz Gonçalves
17 de Abril de 2026
Coordenador de Conservação da Biodiversidade da Associação Caatinga
Colaboradores

Parques nacionais e conservação

No Brasil, os parques nacionais desempenham papel estratégico na conservação dos biomas. A Caatinga, por exemplo, muitas vezes ainda é deixada em segundo plano nas agendas ambientais

Samuel Portela
15 de Abril de 2026
Jornalista
Colaboradores

Neuralink implantou chip em cérebro humano. E agora?

O cérebro humano não é apenas um órgão. É o último território privado que nos resta

Gregório José Lourenço Simão
15 de Abril de 2026
Bruno Lessa é professor
Colaboradores

Inovação e tecnologia na pós-graduação: novos caminhos para produzir conhecimento

Bruno Lessa
14 de Abril de 2026
Consultor pedagógico
Colaboradores

Enem: provavelmente

Davi Marreiro
14 de Abril de 2026
Promotor de Justiça do MPCE, professor universitário e doutor em Ciências Jurídico-Criminais pela Universidade de Coimbra
Colaboradores

Loura que Te Quero Verde

É preciso incentivar o plantio e manutenção de espécies nativas, adaptadas ao nosso clima, em lugares apropriados e da forma correta

Marcus Vinícius Amorim de Oliveira
13 de Abril de 2026
João Soares Neto é empreendedor
Colaboradores

Amar é Fortaleza

João Soares Neto
13 de Abril de 2026
Jornalista
Colaboradores

Fortaleza, 300 anos

Neste feriado especial, vasta programação musical preparada pela prefeitura levará milhares de pessoas aos locais onde acontecerão os shows

Gilson Barbosa
13 de Abril de 2026
Gabriela Telles é executiva
Colaboradores

Fortaleza, 300 anos de inovação

Gabriela Telles
12 de Abril de 2026
Coordenador Técnico do Seminário de Gestores Públicos Prefeitos Ceara 2026 e auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Ceara
Colaboradores

Desafios e oportunidades da gestão pública em 2026

Em síntese, a gestão pública no cenário atual exige mais do que competência técnica: requer liderança, visão de futuro e compromisso com a inovação

Juraci Muniz Junior
12 de Abril de 2026
Juraci Muniz Junior é coordenador Técnico do Seminário de Gestores Públicos Prefeitos Ceará 2026
Colaboradores

Desafios e oportunidades da gestão pública em 2026

Juraci Muniz Junior
12 de Abril de 2026
Professor da Unifor
Colaboradores

Direitos assegurados aos réus

Em rigoroso exame do que concretamente constou daquele processo, Ministro Fux, entre outros aspectos, demonstrou a incompetência do STF; a falta de início de execução de crimes materiais, o que os tornou juridicamente impossíveis

Agapito Machado
11 de Abril de 2026
Jordana Vidal e Verônica Barbeito são advogadas
Colaboradores

Pejotização em Foco

Jordana Vidal e Verônica Barbeito
11 de Abril de 2026
Jornalista
Colaboradores

Alerta de golpe

Valdélio Muniz
11 de Abril de 2026
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

Eis o caminho

Gonzaga Mota
10 de Abril de 2026
Lucas Ernesto Gomes Cavalcante é advogado
Colaboradores

O mito de Robin Hood e a realidade do Imposto de Renda

Lucas Ernesto Gomes Cavalcante
10 de Abril de 2026
Marcia Vieira Sá é advogada
Colaboradores

Violência contra a mulher - uma mazela histórica

Marcia Vieira Sá
09 de Abril de 2026