13 cidades do CE recebem aviso de chuvas intensas até domingo (19); lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um novo aviso meteorológico amarelo de "perigo potencial" de chuvas intensas para 13 cidades do Ceará, até o fim desse domingo (19).

O Instituto aponta que, nesses municípios, podem cair chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de circularem ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

Nessas localidades, porém, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

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Segundo o mapa divulgado pelo Inmet, as chuvas devem se concentrar em parte do Litoral Leste e Vale do Jaguaribe, próximo à divisa com o Rio Grande do Norte.

Previsão da Funceme

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) confirma que há previsão de chuva para os próximos dias.

No domingo (19) e na segunda-feira (20), a previsão indica chuva na faixa litorânea e no Cariri durante o período da madrugada/manhã. No período da tarde, as chuvas devem ocorrer com intensidade moderada nas macrorregiões localizadas no noroeste do Estado.

As chuvas previstas para os próximos dias estão associadas a efeitos locais, como brisas, temperatura, umidade, relevo e fluxo do vento de leste/nordeste, e devem ser com intensidade variando entre fraca e moderada, podendo, de forma pontual, apresentar maior intensidade.

Para Fortaleza e Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no domingo, há chances de chuvas intermitentes ao longo do dia. Na segunda-feira, chuva durante o período da madrugada e manhã.

Lista de cidades com aviso de perigo potencial: