13 cidades do CE recebem aviso de chuvas intensas até domingo (19); lista
Precipitações devem se concentrar na área leste do Estado.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um novo aviso meteorológico amarelo de "perigo potencial" de chuvas intensas para 13 cidades do Ceará, até o fim desse domingo (19).
O Instituto aponta que, nesses municípios, podem cair chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de circularem ventos intensos entre 40 e 60 km/h.
Nessas localidades, porém, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
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Segundo o mapa divulgado pelo Inmet, as chuvas devem se concentrar em parte do Litoral Leste e Vale do Jaguaribe, próximo à divisa com o Rio Grande do Norte.
Previsão da Funceme
A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) confirma que há previsão de chuva para os próximos dias.
No domingo (19) e na segunda-feira (20), a previsão indica chuva na faixa litorânea e no Cariri durante o período da madrugada/manhã. No período da tarde, as chuvas devem ocorrer com intensidade moderada nas macrorregiões localizadas no noroeste do Estado.
As chuvas previstas para os próximos dias estão associadas a efeitos locais, como brisas, temperatura, umidade, relevo e fluxo do vento de leste/nordeste, e devem ser com intensidade variando entre fraca e moderada, podendo, de forma pontual, apresentar maior intensidade.
Para Fortaleza e Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no domingo, há chances de chuvas intermitentes ao longo do dia. Na segunda-feira, chuva durante o período da madrugada e manhã.
Lista de cidades com aviso de perigo potencial:
- Alto Santo
- Aracati
- Icapuí
- Itaiçaba
- Jaguaribara
- Jaguaruana
- Limoeiro do Norte
- Morada Nova
- Potiretama
- Quixeré
- Russas
- São João do Jaguaribe
- Tabuleiro do Norte