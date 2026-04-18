Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Williame Moura

Escrito por
João Soares Neto producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:28)
Colaboradores

Neste sábado, 18 de abril de 2026, peguei o  carro e o estacionei o mais perto que pude da ACI, mesmo assim eram 200 metros em meio a camelôs e transeuntes do centro da cidade de Fortaleza. 

Vi a nova Praça do Ferreira, mas preferi ir cortando pela rua Pedro Borges. Meu relógio dizia que faltavam cinco minutos para as dez horas da manhã. Sol cearense, a pino.

Olhei os ponteiros quando apertava o botão 6 de um velho elevador da sede da Associação Cearense de Imprensa, no edifício Perboyre e Silva, patrono da entidade da qual sou integrante desde muito ou, para não esconder, desde o século passado.

Houve um clarão, lá estava o velho auditório, a porta abria e era 9:59min. quando vi Williame Moura, o nonagenário e homenageado do dia. 

Guapo, alegre, sadio e lúcido. Vestia calça e camisa esporte, calçado sem meias, bem posto, voz firme e se fazia acompanhar da companheira de 57 anos, Maria Luiza, e de seus descendentes, da primeira e segunda geração.  

O auditório semi-cheio, em manhã de sábado, dizia ser um seleto e verdadeiro grupo de amigos, colegas e admiradores. Abraçamos-nos, cumprimentei-o com efusão e fui sentar.

A sessão estava aberta por uma dupla musical, acordeão e violão, ao som suave da  voz de esmerado canto do acordeonista. 

Daí para frente houve uma pletora de falas, todos sinceros, sem e com floreios, dizendo o que já sabíamos e ali atestávamos com a presença, a simplicidade, a competência, a saúde longeva, a responsabilidade profissional e o desvelo pelos familiares desse guapo noventão WM que conheci,a mbos em trabalho, nos anos sessenta no Correio do Ceará e no Diário do Nordeste, décadas depois.

Para não sair do prumo e fugir do essencial, direi que repetiria a ida, tal a alegria jorrante nas muitas falas, da placa marcando a efeméride, que lhe foi entregue ao som de carinhosas, justas e bem ditas locuções.

Não sou de dizer o que não sinto, foi uma manhã feliz, tão feliz quanto os olhos iluminados de sua companheira, Maria Luiza.

João Soares Neto é empreendedor
Colaboradores

Williame Moura

João Soares Neto
Há 1 hora
Colaboradores

O futebol brasileiro se sabota e finge não ver

Joga mais, viaja mais, treina menos e ainda compete em condições piores

Ferruccio Petri Feitosa
18 de Abril de 2026
Messias Douglas Coelho Pessoa é antropólogo
Colaboradores

A PEC do SUAS: uma união rara, esperança necessária

Messias Douglas Coelho Pessoa
18 de Abril de 2026
Médico e professor do curso de medicina da Universidade Federal do Ceará
Colaboradores

Saúde mental e equilíbrio hormonal: consequências para a qualidade de vida das mulheres

Quando essa conexão é ignorada, há o risco de tratar sintomas de forma isolada, sem alcançar a real necessidade de quem vive aquela experiência

Leonardo Bezerra
17 de Abril de 2026
Empresário
Colaboradores

Tiradentes

O País todo, na próxima terça-feira, lhe renderá as mais justas, oportunas e sinceras homenagens, em reconhecimento por tudo o quanto fez em prol desta grande e estremecida Pátria

Antonio Cruz Gonçalves
17 de Abril de 2026
Coordenador de Conservação da Biodiversidade da Associação Caatinga
Colaboradores

Parques nacionais e conservação

No Brasil, os parques nacionais desempenham papel estratégico na conservação dos biomas. A Caatinga, por exemplo, muitas vezes ainda é deixada em segundo plano nas agendas ambientais

Samuel Portela
15 de Abril de 2026
Jornalista
Colaboradores

Neuralink implantou chip em cérebro humano. E agora?

O cérebro humano não é apenas um órgão. É o último território privado que nos resta

Gregório José Lourenço Simão
15 de Abril de 2026
Bruno Lessa é professor
Colaboradores

Inovação e tecnologia na pós-graduação: novos caminhos para produzir conhecimento

Bruno Lessa
14 de Abril de 2026
Consultor pedagógico
Colaboradores

Enem: provavelmente

Davi Marreiro
14 de Abril de 2026
Promotor de Justiça do MPCE, professor universitário e doutor em Ciências Jurídico-Criminais pela Universidade de Coimbra
Colaboradores

Loura que Te Quero Verde

É preciso incentivar o plantio e manutenção de espécies nativas, adaptadas ao nosso clima, em lugares apropriados e da forma correta

Marcus Vinícius Amorim de Oliveira
13 de Abril de 2026
João Soares Neto é empreendedor
Colaboradores

Amar é Fortaleza

João Soares Neto
13 de Abril de 2026
Jornalista
Colaboradores

Fortaleza, 300 anos

Neste feriado especial, vasta programação musical preparada pela prefeitura levará milhares de pessoas aos locais onde acontecerão os shows

Gilson Barbosa
13 de Abril de 2026
Gabriela Telles é executiva
Colaboradores

Fortaleza, 300 anos de inovação

Gabriela Telles
12 de Abril de 2026
Coordenador Técnico do Seminário de Gestores Públicos Prefeitos Ceara 2026 e auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Ceara
Colaboradores

Desafios e oportunidades da gestão pública em 2026

Em síntese, a gestão pública no cenário atual exige mais do que competência técnica: requer liderança, visão de futuro e compromisso com a inovação

Juraci Muniz Junior
12 de Abril de 2026
Juraci Muniz Junior é coordenador Técnico do Seminário de Gestores Públicos Prefeitos Ceará 2026
Colaboradores

Desafios e oportunidades da gestão pública em 2026

Juraci Muniz Junior
12 de Abril de 2026
Professor da Unifor
Colaboradores

Direitos assegurados aos réus

Em rigoroso exame do que concretamente constou daquele processo, Ministro Fux, entre outros aspectos, demonstrou a incompetência do STF; a falta de início de execução de crimes materiais, o que os tornou juridicamente impossíveis

Agapito Machado
11 de Abril de 2026
Jordana Vidal e Verônica Barbeito são advogadas
Colaboradores

Pejotização em Foco

Jordana Vidal e Verônica Barbeito
11 de Abril de 2026
Jornalista
Colaboradores

Alerta de golpe

Valdélio Muniz
11 de Abril de 2026
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

Eis o caminho

Gonzaga Mota
10 de Abril de 2026
Lucas Ernesto Gomes Cavalcante é advogado
Colaboradores

O mito de Robin Hood e a realidade do Imposto de Renda

Lucas Ernesto Gomes Cavalcante
10 de Abril de 2026