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Refluxo não depende só do que você come

Escrito por
Fernando Guanabara producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Fernando Guanabara
Legenda: Fernando Guanabara é médico

Quem convive com azia sabe como ela pode transformar algo simples em desconforto constante. A queimação no peito, o gosto amargo e até a dificuldade para dormir impactam diretamente a rotina. O que muita gente não percebe é que o problema vai além da alimentação. A principal causa do refluxo está na inflamação da mucosa do estômago, conhecida como gastrite. Esse processo inflamatório reduz a produção de enzimas digestivas, compromete a digestão e favorece o retorno do conteúdo gástrico para o esôfago. 

No dia a dia, alguns comportamentos pioram ainda mais esse cenário. Comer rápido, ingerir grandes volumes de uma só vez e deitar após as refeições aumentam a pressão no estômago e facilitam o refluxo. O excesso de líquidos durante as refeições e longos períodos em jejum seguidos de refeições maiores também contribuem para a azia. Café em excesso, bebidas alcoólicas, alimentos gordurosos e ultraprocessados, além do estresse e das noites mal dormidas, intensificam a inflamação e dificultam o processo digestivo. 

Outro ponto importante é que tratar apenas os sintomas não resolve o problema. O uso isolado de medicação pode aliviar a queimação, mas não atua na causa real, que é a inflamação da mucosa. Sem esse cuidado, o ciclo continua com digestão prejudicada e episódios frequentes de refluxo. O tratamento precisa incluir mudanças de hábitos e estratégias que ajudem a reduzir a inflamação e melhorar a produção de enzimas digestivas. 

O alerta vai além do desconforto. A inflamação crônica do estômago e o refluxo frequente aumentam o risco de doenças mais graves. No Brasil, são registrados cerca de 21 mil novos casos de câncer de estômago por ano e mais de 11 mil casos de câncer de esôfago, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca). Pequenas mudanças fazem diferença como mastigar melhor, respeitar os intervalos, evitar excessos e não deitar após comer ajudam a reduzir os sintomas. Controlar o refluxo não é apenas uma questão de dieta. É sobre cuidar da causa e proteger a saúde ao longo do tempo.

Fernando Guanabara é médico 

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