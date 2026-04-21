Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Amazonita no design e na arquitetura

Escrito por
Nicolas Diógenes producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Nicolas Diógenes é empresário
Legenda: Nicolas Diógenes é empresário

Durante muito tempo, a pedra natural foi tratada na arquitetura como coadjuvante: um acabamento resistente, bonito e funcional. Hoje, isso já não basta. Arquitetos, designers e clientes buscam materiais que contem histórias, expressem identidade e fujam da lógica industrial. Nesse novo cenário, a rocha natural deixa de ser apenas revestimento para se tornar linguagem.

A experiência brasileira ajuda a explicar esse movimento. Vivemos em um país de enorme diversidade geológica, onde cada rocha carrega marcas do tempo, da natureza e do território. Não existem duas peças iguais. Essa singularidade, impossível de ser reproduzida, dialoga diretamente com um mercado que valoriza a autenticidade.

A Amazonita é um bom exemplo. Com tons verdes e azulados e veios orgânicos, ela chama atenção não pelo excesso, mas pelo caráter. É uma pedra que não se impõe; se revela. Em projetos de arquitetura e design, esse tipo de material altera o processo criativo: em vez de se adaptar ao projeto, muitas vezes é o projeto que nasce a partir dela.

Quando aparece em móveis, objetos ou grandes superfícies, a Amazonita assume papel quase escultural. Não é só superfície, é presença.
Há também uma discussão sobre responsabilidade. Trabalhar com rochas naturais exige cuidado técnico, respeito ambiental e visão de longo prazo. Sustentabilidade, aqui, não é discurso: é reconhecer que a natureza é finita e que cada extração precisa fazer sentido.

No fim, materiais como a Amazonita lembram que arquitetura e design não vivem apenas de tendência, mas de significado. E poucas coisas comunicam tanto quanto aquilo que a natureza levou milhões de anos para criar.

Nicolas Diógenes é empresário

Odair Rodrigues é especialista em ESG
Colaboradores

Mercado de carbono com sotaque e ciência: do Nordeste para uma nova era da sustentabilidade

Odair Rodrigues
Há 2 horas
Nicolas Diógenes é empresário
Colaboradores

Amazonita no design e na arquitetura

Nicolas Diógenes
Há 2 horas
Jornalista
Colaboradores

Adicionais e compensação

Segundo a Constituição Federal de 1988 (CF-88), artigo 7º, inciso IX, a remuneração do trabalho noturno deve ser superior à do diurno

Valdélio Muniz
20 de Abril de 2026
Jornalista
Colaboradores

Hipólita, a inconfidente

Hipólita, que fazia parte da elite intelectual da capitania, aprendeu a ler, escrever e a falar em inglês e francês

Gilson Barbosa
20 de Abril de 2026
Roberta Siqueira é nutróloga
Colaboradores

Os perigos do emagrecimento sem estratégia

Roberta Siqueira
19 de Abril de 2026
Jornalista
Colaboradores

O Brasil tem esgoto a céu aberto e os congressistas discutem ideias idiotas

Gregório José
19 de Abril de 2026
Esdras Barboza é professor
Colaboradores

O médico empreendedor e o desafio de transformar consultório em empresa

Esdras Barboza
19 de Abril de 2026
Colaboradores

Williame Moura

João Soares Neto
18 de Abril de 2026
Colaboradores

O futebol brasileiro se sabota e finge não ver

Joga mais, viaja mais, treina menos e ainda compete em condições piores

Ferruccio Petri Feitosa
18 de Abril de 2026
Messias Douglas Coelho Pessoa é antropólogo
Colaboradores

A PEC do SUAS: uma união rara, esperança necessária

Messias Douglas Coelho Pessoa
18 de Abril de 2026
Médico e professor do curso de medicina da Universidade Federal do Ceará
Colaboradores

Saúde mental e equilíbrio hormonal: consequências para a qualidade de vida das mulheres

Quando essa conexão é ignorada, há o risco de tratar sintomas de forma isolada, sem alcançar a real necessidade de quem vive aquela experiência

Leonardo Bezerra
17 de Abril de 2026
Empresário
Colaboradores

Tiradentes

O País todo, na próxima terça-feira, lhe renderá as mais justas, oportunas e sinceras homenagens, em reconhecimento por tudo o quanto fez em prol desta grande e estremecida Pátria

Antonio Cruz Gonçalves
17 de Abril de 2026
Coordenador de Conservação da Biodiversidade da Associação Caatinga
Colaboradores

Parques nacionais e conservação

No Brasil, os parques nacionais desempenham papel estratégico na conservação dos biomas. A Caatinga, por exemplo, muitas vezes ainda é deixada em segundo plano nas agendas ambientais

Samuel Portela
15 de Abril de 2026
Jornalista
Colaboradores

Neuralink implantou chip em cérebro humano. E agora?

O cérebro humano não é apenas um órgão. É o último território privado que nos resta

Gregório José Lourenço Simão
15 de Abril de 2026
Bruno Lessa é professor
Colaboradores

Inovação e tecnologia na pós-graduação: novos caminhos para produzir conhecimento

Bruno Lessa
14 de Abril de 2026
Consultor pedagógico
Colaboradores

Enem: provavelmente

Davi Marreiro
14 de Abril de 2026
Promotor de Justiça do MPCE, professor universitário e doutor em Ciências Jurídico-Criminais pela Universidade de Coimbra
Colaboradores

Loura que Te Quero Verde

É preciso incentivar o plantio e manutenção de espécies nativas, adaptadas ao nosso clima, em lugares apropriados e da forma correta

Marcus Vinícius Amorim de Oliveira
13 de Abril de 2026
João Soares Neto é empreendedor
Colaboradores

Amar é Fortaleza

João Soares Neto
13 de Abril de 2026
Jornalista
Colaboradores

Fortaleza, 300 anos

Neste feriado especial, vasta programação musical preparada pela prefeitura levará milhares de pessoas aos locais onde acontecerão os shows

Gilson Barbosa
13 de Abril de 2026
Gabriela Telles é executiva
Colaboradores

Fortaleza, 300 anos de inovação

Gabriela Telles
12 de Abril de 2026