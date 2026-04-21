Mercado de carbono com sotaque e ciência: do Nordeste para uma nova era da sustentabilidade

O mercado de carbono global vive hoje uma agitação sem precedentes que expõe uma verdade incômoda: o modelo tradicional, pautado por burocracias externas, está em colapso devido à sua própria inércia. Em vez de continuarmos dependentes de diretrizes internacionais que parecem ignorar a urgência do cronômetro climático, o setor está diante de uma virada histórica ao fortalecer o que é produzido e validado em solo brasileiro. A principal crítica ao sistema atual não é apenas técnica, mas operacional: a lentidão sistêmica faz com que o tempo médio entre a submissão e a emissão de créditos beire os três anos. Esse é um luxo que o planeta não possui em tempos de mudanças climáticas severas.

A ciência brasileira de ponta nos oferece o que é necessário para essa revolução. No agronegócio, o uso de dados estimados e corrigidos por algoritmos nacionais permite um cálculo preciso do que é capturado ou emitido. Não há falta de dados ou tecnologia, e sim da necessidade de reconhecer que a inteligência nacional já resolve problemas que, no exterior, ainda ficam presos em cronogramas ineficientes de cinco a sete anos.

Um exemplo claro dessa força interna e da viabilidade econômica é a atuação da CONFAF (Confederação Nacional da Agricultura Familiar). Com forte presença no Nordeste, a CONFAF já está integrada a novas entidades certificadoras, provando que a sustentabilidade pode e deve ser democrática. Para o pequeno agricultor nordestino — que preserva a Caatinga, bioma único com potencial econômico de R$ 20 mil por hectare ao ano** — o crédito de carbono deixa de ser uma promessa distante para se tornar renda real. Esse movimento protege o solo do Ceará ao Sergipe, do Maranhão ao Rio Grande do Norte. Ao utilizar tecnologia nacional, esses produtores saem da fila de espera internacional e entram em um ecossistema de transparência e agilidade que valoriza o esforço de quem realmente mantém a floresta em pé e a terra viva.

Desde 2023, as mudanças no Brasil são nítidas. O uso de modelos baseados em inteligência artificial acelerou o setor, permitindo a contabilidade instantânea do carbono, eliminando riscos de dupla contagem e gerando diagnósticos ambientais em questão de minutos. O benefício é imediato: o que antes levava anos para ser auditado, hoje é validado com precisão digital.

Para uma evolução sustentável, exige-se que o incentivo financeiro chegue na ponta com eficiência máxima. É preciso sair da zona de conforto e exigir resultados imediatos. O carbono precisa estar presente em todas as camadas da economia, do cupom fiscal ao balanço das grandes corporações. O setor está pronto para essa virada: ao olharmos para o bolso de quem preserva e precisa de fomento diariamente, transformamos o mercado de um entrave burocrático em um motor de desenvolvimento social e ambiental real, com sotaque brasileiro e rigor científico.

Odair Rodrigues é especialista em ESG