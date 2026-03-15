Quando a dor encontra palavras

A dor emocional é a emoção típica de uma tristeza profunda, que muitas vezes causa o choro. Ninguém está imune a ela. Como disse Platão: “A dor não surge apenas por estimulação periférica, mas também por uma experiência da alma, que reside no coração”, e não há dor maior do que aquela que não pode ser restaurada.

Perder a companhia de alguém que se ama é uma mutilação tão séria quanto a sofrida por um homem que perdeu partes do corpo na guerra, só que os outros não enxergam a parte que nos falta e, por isso, tendem a menosprezar nosso martírio. O próprio homem que foi mutilado externamente terá sua dor emocional prolongada por algum tempo diante da nova realidade que enfrenta.

Nenhuma fisgada se compara à dor de um destino alterado para sempre. Um coração que de repente se torna partido será continuamente apenas metade. A dor invisível, muitas vezes, é a mais profunda de todas.

Mas a dor, mesmo quando não é bem-vinda, mesmo quando é o maior medo do ser humano depois da morte, ensina-nos além do que poderíamos ter aprendido se não a tivéssemos sentido.

A dor pode ser inevitável, mas é possível aceitá-la e pôr lhe fim. Muitas vezes, é preciso revivê-la sob um novo prisma para superá-la. As pessoas que superam a dor são as que melhor compreendem a vida.

Quem atravessa a dor aprende a compreender a vida de forma mais profunda. Nesse processo, a escrita pode tornar-se um caminho de reconstrução interior. Escrever é produzir sentido. Quando alguém escreve, o pensamento se organiza e aquilo que parecia apenas sofrimento encontra forma e significado.

Faz-se necessário ressignificar-se — e a poesia é, em essência, uma forma de ressignificação. Como expressão da arte do sentir, ela pode produzir uma cura que vem de dentro para fora. O poeta coloca no papel muito do que o atravessa: dores, memórias, perdas e esperanças.

A poesia transforma sofrimento em linguagem e silêncio em significado. Ao ler um poema, muitas pessoas percebem que não estão sozinhas em suas dores. Aquilo que parecia apenas experiência individual revela-se profundamente humano.

Em um tempo marcado por pressa, ruído e excesso de informações, a poesia devolve ao ser humano algo essencial: a pausa para sentir, se emocionar, compreender e ressignificar a própria vida.

Às vezes, a cura começa finalmente quando a dor encontra palavras.

Le Savoldi é escritora