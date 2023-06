Show de Gusttavo Lima é transferido de fazenda em Campinas por surto de febre maculosa

O show do cantor Gusttavo Lima em Campinas (SP) foi transferido, nesta quinta-feira (15), da Fazenda Santa Margarida, local investigado como possível área de disseminação da febre maculosa.

A fazenda, localizada no distrito de Joaquim Egídio, foi interditada depois que quatro pessoas que frequentaram local recentemente morreram pela doença.

A apresentação de Gusttavo Lima, prevista para 21 de junho, será transferida para o Shopping Parque Dom Pedro, segundo nota divulgada no Instagram do estabelecimento.

Segundo o comunicado da Fazenda Santa Margarida, a venda de ingressos continuará "nas mesmas condições" anteriores à interdição. Todas as entradas já vendidas estão validas para o novo local.

Legenda: Fazenda Santa Margarida transferiu show de Gusttavo Lima após surto de febre maculosa no local Foto: Reprodução

Na terça-feira (13), a prefeitura de Campinas proibiu o espaço de sediar outros eventos sob a suspeita de o local ser o foco de um surto de febre maculosa.

A fazenda diz que atende às determinações da prefeitura de Campinas em relação às medidas adotadas para identificar eventuais novos casos entre os frequentadores e prevenir futuras ocorrências.

Surto de febre maculosa

Quatro vítimas da doença compareceram à Feijoada do Rosa, em 27 de maio, entre elas uma adolescente de 16 anos. Uma semana depois, a casa de eventos sediou o show do cantor Seu Jorge, no dia 3 de junho.

Após a identificação do surto, a recomendação é que todos os que estiveram no local nas duas datas procurem um médico se começarem a sentir sintomas da doença.

Outras sas mulheres que estiveram na Fazenda Santa Margarida, uma de 40 anos e que frequentou a festa do dia 27 de maio, e outra de 38, que foi ao show do Seu Jorge no dia 3 de junho, estão internadas. As causas do adoecimento das suas pacientes ainda estão sendo investigadas.

Carrapato-estrela

No Brasil, o carrapato-estrela (A. sculptum) é conhecido por ser o vetor mais comum da bactéria do gênero Rickettsia, que transmite a febre maculosa. Trata-se de uma doença grave, capaz de debilitar seres humanos e levá-los à morte em pouco tempo.

Caso você identifique um carrapato-estrela ou qualquer outro tipo de carrapato preso em seu corpo, é necessário retirá-lo com cuidado, preferencialmente com o uso de uma pinça. A orientação é não apertar ou esmagar o carrapato, mas puxar com cuidado e firmeza. E, depois de remover o parasita, lavar a área da mordida com álcool ou sabão e água.

É preciso buscar atendimento médico em caso de sinais da doença. Veja os principais sintomas: