Carrapato-estrela: entenda o que é, onde aparece e como se prevenir do parasita

No Brasil, o carrapato-estrela (A. sculptum) é conhecido por ser o vetor mais comum da bactéria do gênero Rickettsia, que transmite a febre maculosa. Trata-se de uma doença grave, capaz de debilitar seres humanos e levá-los à morte em pouco tempo. Só neste ano, conforme atualização do Ministério da Saúde nessa terça-feira (13), dos 49 casos confirmados da patologia, seis evoluíram para o óbito do paciente — três recentemente, em Campinas, em São Paulo.

A enfermidade é transmitida pela mordida de um carrapato hematófago, ou seja, que se alimenta de sangue. Os principais vetores são os do gênero Amblyomma, como A. sculptum (carrapato-estrela), A. aureolatum e A. ovale, mas qualquer espécie pode carregar a bactéria causadora da febre, até mesmo o carrapato do cachorro.

Segundo a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), para haver contaminação, o carrapato infectado com a bactéria deve passar pelo menos quatro horas fixado à pele humana.

Tanto que, ainda de acordo com a universidade, uma das maneiras mais eficazes de prevenção da transmissão da doença é utilizar vestimentas que cubram os membros inferiores e superiores e fazer buscas constantes por carrapatos nas áreas expostas do corpo, como pernas, coxas e braços, especialmente se a pessoa frequentar espaços de mata.

Quando os carrapatos-estrela são mais perigosos?

Um artigo da revista National Geographic Brasil diz que os carrapatos estão mais presentes no meio ambiente quando chegam à sua fase de "ninfa", ou seja, juvenil, por ficarem menores e mais difíceis de serem vistos.

Além disso, segundo a Unicamp, carrapatos-estrela não costumam se fixar em apenas um hospedeiro, podendo estar em cachorros, cavalos, bois, gatos, capivaras e até seres humanos.

Onde tem o carrapato-estrela?

Conforme o Ministério da Saúde, no Brasil, as duas espécies predominantes da bactéria do gênero Rickettsia estão na região Sudeste e em outras regiões de Mata Atlântica. Veja a distribuição:

Rickettsia rickettsii, que leva ao quadro de Febre Maculosa Brasileira (FMB), considerada a doença grave, registrada no norte do estado do Paraná e nos Estados da Região Sudeste.

Rickettsia parkeri, que tem sido registrada em ambientes de Mata Atlântica (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia e Ceará), produzindo quadros clínicos menos graves.

O que acontece se você for mordido?

Caso você identifique um carrapato-estrela ou qualquer outro tipo de carrapato preso em seu corpo, você deve retirá-lo com cuidado, preferencialmente com o uso de uma pinça. Não apertar ou esmagar o carrapato, mas puxar com cuidado e firmeza. E, depois de remover o parasita, lavar a área da mordida com álcool ou sabão e água.

Legenda: Se encontrar um carrapato fixado em seu corpo, a recomendação é removê-lo com uma pinça Foto: Divulgação/Ministério da Saúde

Quanto mais rápido retirar os carrapatos do corpo, menor será o risco de contrair a doença. Além disso, você deve ficar atento a sintomas para, se surgirem, buscar uma unidade de saúde o mais rápido possível para tratar a enfermidade, qualquer que ela seja.

Os principais sintomas da febre maculosa são:

Febre;

Dor de cabeça intensa;

Náuseas e vômitos;

Diarreia e dor abdominal;

Dor muscular constante;

Inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e sola dos pés;

Gangrena nos dedos e orelhas;

Paralisia dos membros que inicia nas pernas e vai subindo até os pulmões causando paragem respiratória.

Também pode aparecer manchas vermelhas nos pulsos e tornozelos, que não coçam, mas que podem aumentar em direção às palmas das mãos, braços ou solas dos pés.

Diagnóstico

O diagnóstico da febre maculosa é considerado "muito difícil" pela autoridade sanitária brasileira, especialmente nos primeiros dias da doença, visto que os sintomas são parecidos com outras enfermidades, como leptospirose, dengue, hepatite viral, salmonelose, encefalite, malária, meningite, sarampo, lúpus e pneumonia.

O diagnóstico dependerá de exames específicos e de uma avaliação médica na qual o profissional irá perguntar ao paciente onde ele mora e se esteve em locais de mata, florestas, fazendas ou trilhas ecológicas recentemente.

Prevenção