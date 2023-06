Febre maculosa: o que se sabe sobre os casos da doença no Brasil

Três pessoas morreram vítimas de febre maculosa, em Campinas, São Paulo. Após a confirmação da última morte, nessa terça-feira (13), a Prefeitura declarou que a cidade vive um surto da doença.

Douglas Pereira Costa, 42, Mariana Giordano, 36, e Evelyn Karoline Santos, de 28 anos, morreram no mesmo dia, na quinta-feira (8). A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou as causas das mortes no começo desta semana.

As três vítimas estiveram em um evento da Fazenda Santa Margarida, no distrito de Joaquim Egídio, no dia 27 de maio. O local é investigado como possível área de disseminação da doença.

Causada por uma bactéria do gênero Rickettsia, a febre maculosa é uma doença infecciosa contraída através da picada de carrapato. No Brasil, o principal vetor é o carrapato-estrela, mas é importante ficar atento a todos os tipos do animal. Febre; dor de cabeça intensa; náuseas; vômitos; diarreia; dor abdominal; dor muscular constante; inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e sola dos pés; gangrena nos dedos e orelhas; manchas vermelhas nos pulsos e tornozelos; paralisia dos membros. A febre maculosa tem cura, contudo, demanda tratamento correto e indicado para a doença, com antibióticos adequados. Causada por uma bactéria do gênero Rickettsia, a febre maculosa é uma doença infecciosa contraída através da picada de carrapato. "É importante que o médico sempre pergunte ou que o paciente relate que esteve em área de vegetação com presença de carrapato ou capivara. Com esse histórico, o tratamento deve ser iniciado imediatamente", alertou Andrea von Zuben, diretora do Devisa de Campinas.

Casos

Poucos dias após apresentarem febre, dor e manchas vermelhas no corpo, Douglas, que era empresário e piloto de Fórmula C300, e a namorada, a dentista Mariana Giordano, morreram.

Enquanto Douglas foi internado em um hospital privado na cidade de Jundiaí, em São Paulo, Mariana foi atendida na capital paulista. A morte de ambos passou por investigações, na segunda-feira (12), a Secretaria de Saúde de Campinas confirmou que Mariana morreu após contrair febre maculosa.

Um dia após a confirmação da morte da dentista, na terça-feira (13), a Secretaria confirmou a causa da morte de Douglas e Evelyn Karoline Santos, ambas vítimas de febre maculosa.

Quarto caso suspeito

A Prefeitura de Campinas investiga mais um caso suspeito da doença relacionado ao evento do dia 27 de maio, na Fazenda Santa Margarida. A vítima se trata de uma adolescente de 16 anos, moradora de Campinas, hospitalizada na última sexta-feira (9), em um serviço privado de saúde.

O caso dela já havia sido notificado à Vigilância em Saúde como suspeita de febre maculosa, dengue, leptospirose ou meningite. No entanto, a família só falou que a moça estava no evento da fazenda após repercussão das três mortes.

A adolescente faleceu nessa terça. O material coletado está em análise no Instituto Adolfo Lutz. Por isso, a causa da doença ainda não foi confirmada.

Monitoramento de área de risco

O Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa) de Campinas realiza uma série de ações para prevenir e mobilizar a febre maculosa. O distrito de Joaquim Egídio é mapeado como área de risco para a doença.

Os responsáveis pela fazenda onde ocorreu o evento foram notificados sobre os riscos da doença. Os técnicos da Devisa devem realizar uma pesquisa para verificar como está a infestação de carrapatos no local, nos próximos dias.

Situação epidemiológica

No momento, Campinas é uma área endêmica para a febre maculosa, afirmou a Prefeitura da cidade. Só este ano, com os três casos confirmados em Joaquim Egídio, são cinco confirmações - as cinco pessoas morreram.

Dois eram de moradores da cidade e três de fora – um de São Paulo, um de Jundiaí e um de Hortolândia. Há uma sexta notificação suspeita que aguarda resultado de exames, a de adolescente de 16 anos (caso relacionado ao surto da Fazenda Santa Margarida).