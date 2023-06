Piloto e namorada morrem no mesmo dia após febre e manchas vermelhas no corpo; caso é investigado

Poucos dias após apresentarem febre, dor e manchas vermelhas no corpo, o empresário piloto de Fórmula C300, Douglas Pereira Costa, e a namorada, a dentista Mariana Giordano, morreram. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (9).

Segundo familiares, os dois estiveram no na área rural de Campinas, no interior de São Paulo e no distrito de Monte Verde, na cidade mineira Camanducaia, no início de junho. No último dia 3, um dia antes de retornarem de Minas Gerais, o casal começou a apresentar os sintomas.

Enquanto Douglas foi internado em um hospital privado na cidade de Jundiaí, em São Paulo, Mariana foi atendida na capital paulista. A morte de ambos passarão por uma investigação epidemiológica como suspeita de dengue, febre maculosa ou leptospirose. Amostras foram enviadas para análise no Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo.

As informações são do g1.

Por meio de nota, a Prefeitura de Camanducaia informou que o casal esteve na cidade no mesmo dia em que começaram os sintomas, o que torna improvável "que a febre maculosa tenha sido contraída no distrito". O tempo de incubação da doença varia de dois a 14 dias.

Apesar disso, o órgão informou que "realizará todas as ações de investigação epidemiológica necessárias para garantir a saúde de todos os munícipes e turistas". O município não registra caso de febre maculosa há 20 anos.

O corpo do Douglas Costa foi enterrado no Cemitério de Itupeva, em São Paulo, enquanto o corpo de Mariana Giordano foi sepultado na capital paulista, de acordo com amigos.