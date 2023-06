Jovem que teria morrido engasgada com copo de água sofreu 'esganadura/asfixia'

O laudo de necropsia da jovem que teria morrido engasgada com um copo de água nesta quinta-feira (8) apontou que ela sofreu "esganadura/asfixia". A informação foi confirmada por um médico legista de Poços de Caldas, em Minas Gerais, que assinou o atestado de óbito da vítima, obtido pela EPTV, afiliada da TV Globo.

Geralmente, o termo é usado para acidentes ou eventos de origem criminosa. A polícia apura as circunstâncias da morte da jovem, identificada como Aline Lara de Oliveira Souza, de 24 anos. A ocorrência foi registrada pela 5º Delegacia de Polícia de Andradas.

A vítima foi enterrada no cemitério municipal de Andradas na manhã desta sexta-feira (9). Ela deixa três filhos.

Relembre o caso

Conforme a Polícia Militar, Aline Lara passou a noite bebendo com amigos em uma chácara e, pela manhã, teria se engasgado ao beber água.

Uma ambulância foi enviada ao local, mas ao chegar, Aline já estava sem sinais vitais. Foram feitas manobras para reanimação, mas não houve sucesso. Conforme a PM, a prótese dentária dela estava ao lado do corpo.

Amigos da jovem afirmaram que não houve consumo de drogas durante a noite e que a prótese foi retirada no momento em que ela se engasgou.

Segundo outra testemunha, o grupo de amigos usou drogas como álcool e cocaína. No depoimento, ainda afirmou que um dos presentes forneceu a droga. No entanto, a polícia fez uma varredura na casa e com as testemunhas, mas nada ilícito foi encontrado.