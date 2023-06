Poodle morre e é devolvido de petshop em saco de lixo no Rio de Janeiro

Um poodle de 6 anos morreu em um petshop e foi devolvido à tutora dentro de um saco de lixo no último dia 26 de maio, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. O caso é investigado como omissão na cautela animal, pela 93ª DP. O dono do petshop afirmou, em depoimento, que Bob fugiu e foi atropelado.

Conforme o jornal O Globo, a tutora do animal é idosa e está "à base de remédios" para dormir. " Bob era um cachorro saudável, carinhoso e feliz. Ele (dono do petshop) diz que o Bob fugiu e foi atropelado, mas as versões do que me disse divergem. Um fato não tem duas versões assim", disse.

Bob era acostumado a ser banhado em petshops, contudo, a tutora nunca havia ido no estabelecimento em questão. "Não conseguia vaga nesse dia em lugar nenhum. Então, lembrei que uma moça da feira me indicou o sobrinho dela. Peguei o cartão e marquei para os quatro", contou.

A idosa alega culpabilidade do empresário. "O que aconteceu foi irresponsabilidade. Ele ainda trouxe o Bob no saco de lixo, sem um pingo de humanidade. Meu marido foi quem tirou ele de lá e colocou num paninho. Ele e meu filho enterraram o Bob. Fiquei muito mal. Nesse dia, quase bati com o carro", contou.

"Ele era um cachorro maravilhoso. Tinha suas manias de colocar a patinha na gente, era carinhoso e medroso. Eu chegava em casa em dias de fogos e já o colocava logo no colo, porque ele ficava tremendo. Meu Bob foi resgatado pela nossa família de uma situação de maus-tratos. Era muito bonzinho", relembrou a tutora.