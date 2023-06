Influenciadora e namorado são presos no Rio de Janeiro suspeitos de praticar 'saidinha bancária'

A influenciadora digital Karina Laino Gomes foi presa em flagrante na tarde da última quarta-feira (7), com o companheiro, Edmilson Souza da Silva, por porte ilegal de arma de fogo. Os dois são suspeitos de roubar clientes de uma agência bancária em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. Informação é do O Globo.

Segundo investigação da 33ª Delegacia de Polícia, o casal era monitorado desde o fim do mês de maio, após praticar um assalto na porta de uma agência do banco Itaú. Nesta semana, seguranças do local informaram aos policiais sobre a presença de um carro suspeito e uma equipe foi deslocada para lá.

As vítimas, conforme a polícia, são abordadas pelos criminosos na área dos caixas eletrônicos, no momento em que fazem saques ou depósitos. Do lado de fora da agência, integrantes da quadrilha dão cobertura de dentro de um carro estacionado na rua.

Dessa vez, quem estava no carro eram Karina e Edmilson. O casal ainda tentou fugir, mas foi capturado a poucos metros da agência bancária. Foi encontrado com eles um revólver calibre 38, com munições.

Em depoimento à Polícia, os dois confessaram o crime, conhecido como "saidinha bancária", e foram presos em flagrante pelo porte da arma. Os investigadores apuram ainda o envolvimento do casal com uma quadrilha que atua em Realengo e na Baixada Fluminense. Nenhum dos suspeitos tinha antecedentes criminais.

Influenciadora digital

Segundo O Globo, Karina tinha quase 120 mil seguidores nas redes sociais, somados os números do Instagram e do TikTok.

A jovem costumava compartilhar conteúdos de viagens e de suas tatuagens. Numa das postagens, ela chegou a brincar: "Se ser ciumenta e neurótica fossem considerados crimes, eu já estaria presa".