Influenciadora Thayane Lima fala sobre comportamento de Thiago Wild: 'descontrolado'

Em entrevista ao jornal O Globo, a influenciadora Thayane Lima deu a sua versão sobre o relacionamento com o tenista Thiago Wild, com quem viveu uma união estável de 1 ano e 8 meses.

Segundo Thayane, o atleta tinha comportamentos abusivos, chegando à chutar portas e ordenar que ela deixasse o apartamento em que moravam juntos, na presença de parentes, além de quase quebrar seu dedo em um jantar.

Durante conversa, a influenciadora falou sobre a situação vivida na residência: “Não tinha para onde ir. Eu havia entregado o meu apartamento, onde ele morou comigo no início do relacionamento. Ele estava descontrolado, na frente de todos. Imagina se eu estivesse sozinha com ele?”.

No desabafo, Thayane ainda declarou que a família de Thiago cancelou o contrato do apartamento, e que só soube porque o dono do imóvel se solidarizou, e resolveu avisá-la, afirmando ela “poderia levar o tempo que fosse para sair.”

'COMPORTAMENTO ABUSIVO'

De acordo com a influenciadora, Thiago constantemente a xingava e a ridicularizava, usando palavras como “vagabunda” e “puta” para se referir a ela. Aos amigos, o tenista falava sobre as mulheres com quem se relacionava enquanto namorava Thayane, chegando a mandar, para um dos colegas, uma foto com a influenciadora, em que aparecia fazendo um “sinal de chifre” na cabeça dela.

O atleta ainda teria tentado controlar o que Thayane compartilhava nas redes sociais, querendo que ela apagasse fotos de seu perfil que ele acreditava serem de “piranha”. Quando a influenciadora não concordou em deletar as imagens, ele teria dito: “quando eu voltar, vou apagar eu mesmo”.

O tenista ainda teria admitido ser um “cara opressor e machista”, e que ela sabia que ele era “pró-Bolsonaro” em um dos prints apresentados por Thayane em processo criminal contra Wild.

'AGRESSÕES'

Em outras conversas, também presentes na ação judicial, Thiago chega fala sobre ter agredido a influenciadora em um restaurante, enquanto jantavam. Segundo ela, o tenista quase quebrou seu dedo.

“Estávamos com os pais dele à mesa. Não podia fazer escândalo, então me agrediu embaixo da mesa. Uma pessoa que é capaz de quase quebrar o dedo de outra é capaz de dar um soco na cara também. Eu ia esperar a próxima agressão para me proteger?” explicou Thayane.

Nas mensagens trocadas após a agressão, Thiago pede desculpas e argumenta que, se quisesse machucá-la, bateria em sua cara.

O QUE DIZ THIAGO

Em nota enviada ao jornal, Thiago afirmou que o processo corre em segredo de Justiça, e, por isso, não pode comentar o caso. Ele ainda declarou estar confiante de que sua inocência será comprovada. Confira o pronunciamento na íntegra:

"Diante de algumas matérias e postagens veiculadas ao longo desta semana a meu respeito, quero esclarecer que os processos em andamento no Brasil, bem como um procedimento criminal em que apareço como vítima, tramitam sob segredo de Justiça. Isso significa que não posso fazer declarações, comentários ou exposição de conversas, o que também deveria valer para a outra parte, de acordo com liminar expedida em 16/09/2021 pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.

Mas acima de tudo quero lembrar e reforçar que não houve julgamento, então não posso ser considerado culpado.

Não recebi ainda o mandado de citação expedido pelo Ministério Público do Rio de Janeiro pois já não possuo residência fixa no Brasil. Passei os últimos meses treinando na Argentina ou competindo em outros países. O mesmo acontece com a outra parte, que também não foi citada por não residir no Brasil. De qualquer forma, meus advogados já notificaram à Justiça o endereço de meus pais no Paraná.