Cantora gospel é presa novamente acusada de aplicar golpes com o marido

Os cantores gospel Isabela Cristi Gomes Barros e David Robson de Barros foram presos preventivamente, na noite de quarta-feira (7), por suspeita de aplicar golpes financeiros em esquema de pirâmide. O casal já estava cumprindo prisão domiciliar desde maio de 2022. As informações são do Uol.

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado (Sejusp) detalhou que Isabela foi encaminhada ao presídio de Vespasiano, enquanto David está no presídio de Lagoa Santa. Ambos os municípios estão na região metropolitana de Belo Horizonte.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) não especificou o motivo da prisão dos dois.

Cantora se apresenta como empresária

Isabela se apresenta como Izabela Cristy nas redes sociais, concentrando mais de 146 mil seguidores. Ela afirma ser modelo em Dubai e fundadora de empresas de cosméticos, chapéu, e boutique. Além disso, ainda tem uma loja online em que vende roupas de marca.

As empresas possuem perfis no Instagram com mais de 5 mil seguidores, cada. As publicações nos perfis foram feitas enquanto Isabela estava em prisão domiciliar.

No YouTube, a influenciadora ainda publicou um vídeo no mês passado, quando completou um ano de prisão. Ela afirma ser inocente das acusações.