Comerciante morre de infarto fulminante ao receber ligação informando sequestro da irmã

Um comerciante de 49 anos morreu de infarto após receber uma ligação de golpe afirmando que sua irmã havia sido sequestrada. O caso ocorreu na madrugada da última terça-feira (6) em Samambaia, no Distrito Federal.

Criminosos ligaram para a casa dos pais de Genilson Oliveira e tentaram extorquir a família. Os parentes conseguiram entrar em contato com a suposta sequestrada e perceberam que se tratava de um golpe. As informações são do Uol.

No entanto, Genilson, que tinha hipertensão e diabetes, teve um infarto fulminante. A ambulância foi chamada, mas os socorristas não conseguiram reanimá-lo.

A 26ª DP da Polícia Civil do Distrito Federal investiga o caso para tentar descobrir a autoria d tentativa de golpe.