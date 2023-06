Terceiro registro de febre maculosa é notificado em Campinas após morte de casal

A cidade de Campinas registrou a terceira morte por febre maculosa. A confirmação ocorre após a morte da dentista Mariana Giordano e do namorado dela, o piloto Douglas Costa. A terceira vítima é mulher, tem 28 anos, e é moradora de Hortolândia, conforme informou a Secretária Municipal de Saúde da cidade, nesta segunda-feira (12).

A terceira vítima frequentou o mesmo evento em que o casal esteve, na Fazenda Santa Margarida, no Distrito de Joaquim Egídio. As três pessoas morreram no último dia 8 de junho — as entidades investigavam os casos como dengue ou leptospirose.

Legenda: Casal chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu Foto: Reprodução/redes sociais

Área de risco

Com o advento dos casos, o Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa), da Secretaria Municipal de Saúde, realiza uma série de ações para prevenir e mobilizar a febre maculosa. O Distrito de Joaquim Egídio é mapeado como área de risco para a doença.

Os responsáveis pela fazenda onde ocorreu o evento foram notificados sobre os riscos da doença. Os técnicos da Devisa devem realizar uma pesquisa para verificar como está a infestação de carrapatos no local, nos próximos dias.

Tratamento

A febre maculosa tem cura, contudo, demanda tratamento correto e indicado para a doença, com antibióticos adequados. Causada por uma bactéria do gênero Rickettsia, a febre maculosa é uma doença infecciosa contraída através da picada de carrapato.

"É importante que o médico sempre pergunte ou que o paciente relate que esteve em área de vegetação com presença de carrapato ou capivara. Com esse histórico, o tratamento deve ser iniciado imediatamente", alertou Andrea von Zuben, diretora da Devisa.

SINTOMAS DA FEBRE MACULOSA

Conforme o Ministério da Saúde, a doença provoca uma série de sintomas. Veja abaixo: