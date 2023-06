Dentista que morreu no mesmo dia do namorado teve febre maculosa, conclui laudo

Conforme informado pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo nessa segunda-feira (12), a dentista Mariana Giordano morreu após contrair febre maculosa. A profissional da saúde e o namorado, Douglas Pereira, morreram no mesmo dia depois de apresentarem sintomas idênticos. As informações são da Folha de S. Paulo.

Antes de falecer, o casal sentiu febre e dor, e apresentou manchas avermelhadas pelo corpo. Em um primeiro momento, a equipe médica suspeitou que a dupla poderia ter contraído dengue, leptospirose ou febre maculosa.

Para descobrir quais das três patologias provocou a morte dos dois, amostras biológicas foram enviadas para análise no Instituto Adolf Lutz, em São Paulo. Foi somente a partir dos exames que a dentista teve a causa do falecimento descoberta.

O instituto, no entanto, ainda não conseguiu atestar o que provocou a morte de Douglas. O material coletado do homem continua sob análise.

ENTENDA O CASO

No final de maio, o casal participou de um evento em Campinas, no interior do estado paulista. Uma semana depois, os dois viajaram até Monte Verde, em Minas Gerais. No dia 3 deste mês, Douglas e Mariana começaram a sentir os primeiros sintomas.

No dia seguinte, a dupla retornou para São Paulo, onde chegou a receber atendimento hospitalar, mas acabou falecendo na quinta-feira (8), cinco dias após o aparecimento dos sintomas.

FEBRE MACULOSA

Causada por uma bactéria do gênero Rickettsia, a febre maculosa é uma doença infecciosa contraída através da picada de carrapato. No Brasil, o principal vetor é o carrapato-estrela, mas é importante ficar atento a todos os tipos do animal.

SINTOMAS DA FEBRE MACULOSA

Podendo ser leve ou grave, com alta taxa de letalidade, a doença provoca uma série de sintomas, de acordo com o Ministério da Saúde. Confira: