Homem atira no próprio filho após ser chamado de 'velho safado' por desligar roteador de internet

Um homem de 53 anos foi preso em flagrante, na manhã desse domingo (11), após balear o próprio filho, de 28 anos, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Segundo a esposa do suspeito, o casal estava dormindo quando o filho entrou no quarto de maneira agressiva, chamando o pai de "velho safado" por ele ter desligado o roteador de internet da casa.

Conforme o G1, em determinado momento da discussão entre pai e filho, o jovem decidiu voltar para o quarto dos fundos do imóvel, onde mora, e foi aí que o pai pegou um revólver e atirou para cima, mandando o filho sair de casa.

Como o jovem permaneceu no local, o pai atirou duas vezes contra ele e fugiu de carro em seguida.

Após receber os primeiros socorros, o rapaz foi encaminhado para um hospital da região e submetido a uma cirurgia. A Polícia Militar informou que, no momento, o quadro dele é estável.

Pai preso

O pai do jovem foi encontrado horas depois pela polícia, no bairro Univerdecidade. Em depoimento, ele relatou que era ameaçado e agredido constantemente pelo filho e que, no momento da briga, quis somente se defender.

A arma utilizada no crime foi encontrada dentro do veículo e o homem foi levado para a delegacia de Polícia Civil.