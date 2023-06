Vazamento de amônia em frigorífico deixa ao menos 40 funcionários intoxicados; veja vídeo

Mais de 40 trabalhadores de um frigorífico foram encaminhados ao Hospital Municipal de Marabá, no sudeste do Pará, após serem intoxicados com um vazamento de amônia nesta segunda-feira (12). Uma pessoa precisou ser intubada. Ninguém morreu.

As informações são do g1. Conforme a prefeitura de Marabá, 42 pacientes foram atendidos por uma equipe de médicos e enfermeiros. Destes, 36 já foram estabilizados. Um paciente precisou ser intubado e levado à Unidade de Cuidados Especiais.

Uma equipe do Serviço de Atividade Técnica (SAT) de Marabá deverá fazer vistoria no local do vazamento, conforme informou o Corpo de Bombeiros e Coordenadoria de Defesa Civil. A Seccional de Marabá está encarregada das investigações.

Cerca de 100 funcionários foram atingidos pelo gás, segundo o Metrópoles. Por volta das 9h30, o primeiro vazamento foi notificado. Contudo, foi considerado fraco e o trabalho retomou. Após quase uma hora, houve a identificação de outro vazamento que liberou um forte odor e provocou tonturas e desmaios no local.

A amônia é um gás incolor que pode ser usado como fertilizante. Indústrias o utilizam para a produção de produtos de limpeza, plásticos, tecidos, gás refrigerante e outros. Em contato com pele humana, pode causar irritações.