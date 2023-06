Adolescente de 16 anos é quarta morte confirmada por febre maculosa em Campinas (SP)

Foi confirmada a quarta morte por febre maculosa, em Campinas (SP), nesta quinta-feira (15). O caso estava em análise desde o começo da semana, quando a mãe de Erissa Nicole Santan, de 16 anos, informou para as autoridades que a jovem esteve na Fazenda Santa Margarida, local de possível disseminação da doença.

A adolescente foi hospitalizada na sexta-feira (9), em um serviço privado de saúde. Ela faleceu na terça-feira (13). No entanto, a causa da morte foi divulgada só nesta-feira pelo Instituto Adolfo Lutz.

Segundo noticiado pelo g1, Erissa Nicole esteve na mesma festa das outras vítimas, e foi ao local para acompanhar o pai, que é bombeiro, e trabalhou no evento.

Com o falecimento da adolescente, o País tem quatro mortes confirmadas por febre maculosa nos últimos dias.

Causada por uma bactéria do gênero Rickettsia, a febre maculosa é uma doença infecciosa contraída através da picada de carrapato. No Brasil, o principal vetor é o carrapato-estrela, mas é importante ficar atento a todos os tipos do animal. Febre; dor de cabeça intensa; náuseas; vômitos; diarreia; dor abdominal; dor muscular constante; inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e sola dos pés; gangrena nos dedos e orelhas; manchas vermelhas nos pulsos e tornozelos; paralisia dos membros. A febre maculosa tem cura, contudo, demanda tratamento correto e indicado para a doença, com antibióticos adequados. Causada por uma bactéria do gênero Rickettsia, a febre maculosa é uma doença infecciosa contraída através da picada de carrapato. "É importante que o médico sempre pergunte ou que o paciente relate que esteve em área de vegetação com presença de carrapato ou capivara. Com esse histórico, o tratamento deve ser iniciado imediatamente", alertou Andrea von Zuben, diretora do Devisa de Campinas.

Vítimas

Poucos dias após apresentarem febre, dor e manchas vermelhas no corpo, Douglas Costa, que era empresário e piloto de Fórmula C300, e a namorada, a dentista Mariana Giordano, morreram.

Enquanto Douglas foi internado em um hospital privado na cidade de Jundiaí, em São Paulo, Mariana foi atendida na capital paulista. A morte de ambos passou por investigações e, na segunda-feira (12), a Secretaria de Saúde de Campinas confirmou que Mariana morreu após contrair febre maculosa.

Um dia após a confirmação da morte da dentista, na terça-feira (13), a Secretaria confirmou a causa da morte de Douglas e Evelyn Karoline Santos, ambas vítimas de febre maculosa.

Monitoramento de área de risco

O Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa) de Campinas realiza uma série de ações para prevenir e mobilizar a febre maculosa. O distrito de Joaquim Egídio, onde fica a fazenda que sediou a festa, é mapeado como área de risco para a doença.

Os responsáveis pela fazenda onde ocorreu o evento foram notificados sobre os riscos da doença. Os técnicos da Devisa devem realizar uma pesquisa para verificar como está a infestação de carrapatos no local, nos próximos dias.