Sexto caso suspeito de febre maculosa é investigado em São Paulo

O sexto caso suspeito de febre maculosa em Campinas, no Interior de São Paulo, está sendo investigado pela Secretaria de Saúde do município, conforme informou a pasta nesta quarta-feira (14). O novo registro é de uma moradora de Hortolândia (SP), de 40 anos, que teve os sintomas da doença no dia 10 de junho e se internou em um hospital privado. As informações são do g1.

Assim como outras três vítimas, ela também esteve em um evento da Fazenda Santa Margarida, no distrito de Joaquim Egídio, no dia 27 de maio. O local é investigado como possível área de disseminação da doença.

O quinto caso suspeito da doença foi registrado na manhã desta quarta, com uma mulher de 38 anos. Moradora de Campinas, ela foi a um outro evento no mesmo local, sendo o show do Seu Jorge, no dia 3 de junho. Ela aguarda confirmação do exame laboratorial.

Óbitos de casos confirmados

Três pessoas com exames confirmados para a febre maculosa morreram no dia 8 de junho após apresentarem os sintomas. Elas tiveram febre, dor e erupções vermelhas pela pele. Dentre as vítimas, estão:

Evelyn Santos, de 28 anos, professora universitária;

Mariana Giordano, de 36 anos, dentista;

Douglas Costa, 42 anos, namorado de Mariana Giordano e empresário piloto de Fórmula C300

O Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa) de Campinas realiza uma série de ações para prevenir e mobilizar a febre maculosa. O distrito de Joaquim Egídio é mapeado como área de risco para a doença.

Os responsáveis pela fazenda onde ocorreu o evento foram notificados sobre os riscos da doença. Os técnicos da Devisa devem realizar uma pesquisa para verificar como está a infestação de carrapatos no local, nos próximos dias.

Carrapato-estrela

No Brasil, o carrapato-estrela (A. sculptum) é conhecido por ser o vetor mais comum da bactéria do gênero Rickettsia, que transmite a febre maculosa. Trata-se de uma doença grave, capaz de debilitar seres humanos e levá-los à morte em pouco tempo.

A enfermidade é transmitida pela mordida de um carrapato hematófago, ou seja, que se alimenta de sangue.

Caso você identifique um carrapato-estrela ou qualquer outro tipo de carrapato preso em seu corpo, você deve retirá-lo com cuidado, preferencialmente com o uso de uma pinça. Não apertar ou esmagar o carrapato, mas puxar com cuidado e firmeza. E, depois de remover o parasita, lavar a área da mordida com álcool ou sabão e água.

Legenda: Se encontrar um carrapato fixado em seu corpo, a recomendação é removê-lo com uma pinça Foto: Divulgação/Ministério da Saúde

Quanto mais rápido retirar os carrapatos do corpo, menor será o risco de contrair a doença. Além disso, você deve ficar atento a sintomas para, se surgirem, buscar uma unidade de saúde o mais rápido possível para tratar a enfermidade, qualquer que ela seja.