Participante erra pergunta de R$ 1 milhão, mas leva R$ 500 mil no 'Domingão com Huck'

A auxiliar administrativa Eliza Feitoza, de 33 anos, da cidade de Pirambu, em Sergipe, fez história no “Domingão com Huck”, da TV Globo, neste último domingo, 13 de julho de 2025. Ela se tornou a primeira participante do quadro “Quem Quer Ser Um Milionário?” a ter a chance de arriscar a “pergunta do milhão”.

Embora não tenha acertado a questão final, a sergipana saiu do programa com um prêmio de R$ 500 mil. A pergunta decisiva de R$ 1 milhão focou na história do futebol e no episódio que ficou conhecido como “Maracanaço”.

A questão foi: “Qual era o nome do atacante uruguaio que, com seu gol, calou 200 mil torcedores brasileiros no Maracanã na final da Copa de 1950, no famoso 'Maracanaço'?”.

Apesar da resposta correta ser “Alcides Ghiggia”, Eliza escolheu a alternativa com o nome de “Obdulio Ghiggia”. O chute fez com que ela não levasse o prêmio máximo para casa.

Eliza tentou participar do programa por 21 semanas e, somente neste domingo, conseguiu passar pelo “pensa rápido”. A conquista, segundo ela, será investida na finalização da casa da sua mãe.

Ela aproveitou a oportunidade para compartilhar sua trajetória de vida, marcada pela educação. “A minha história se confunde com a história de muitos brasileiros. Uma história simples e humilde, mas realmente é isso, a educação muda tudo. É meter a cara nos livros, estudar… esse é o caminho”, disse.

AAAH NÃO 😭 Não foi dessa vez que o milhão saiu, mas essa trajetória foi INCRÍVEL!

Eliza saiu com o prêmio de R$500.000 do #QuemQuerSerUmMilionário 👏✨ #Domingão pic.twitter.com/HRx3NbJrdz — TV Globo 📺 (@tvglobo) July 13, 2025

A participante também falou sobre como a ideia de aprendizado vai além da educação formal: “Quando não é numa faculdade, mas é através da universidade, dos estudos, e também aqui, até aqui num programa de TV”.

A participação no programa era um sonho de infância. “Eu mentalizei isso, quando eu era criança, gostava de fazer perguntas de conhecimentos gerais. E eu já me mentalizei no programa de TV, com o 'milionário', e estou aqui”, revelou.

A quase milionária ainda recordou uma dificuldade da infância. “Quando eu era criança, Luciano, a gente passava tanta dificuldade que eu tinha um sonho de ter uma lancheira da Xuxa”, contou.

Segundo ela, sua mãe não conseguia comprar o item, e, mesmo pequena, entendia que, “se tirasse dali, ia tirar do alimento”. Luciano Huck, em tom de brincadeira, respondeu: “Hoje dá pra comprar fábrica a lancheira da Xuxa, se quiser”.

Até o momento, apenas uma pessoa na história do programa no Brasil conseguiu acertar a pergunta de R$ 1 milhão. A jornalista pernambucana Jullie Dutra alcançou esse feito em janeiro de 2023.