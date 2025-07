Paolla Oliveira fala sobre críticas a Heleninha Roitman: ‘É uma personagem incômoda’

Paolla Oliveira, atualmente no ar como a alcoolista Heleninha Roitman no remake da novela “Vale Tudo”, falou ao jornal Extra sobre como tem lidado com as críticas à construção da personagem na trama.

“Não me blindo das críticas e nem posso, senão vivo num mundo paralelo. As críticas chegam ainda mais na internet e parei para tentar entendê-las melhor”, reconheceu a artista.

Ela, no entanto, também apontou que a maior parte dessas críticas vindas pela internet são “tão rasas”.

“Quando as pessoas não gostam, falam do externo: ‘Se mexe demais, tem tique…’. Quando entendem, dizem: ‘Me emociona, me angustia, sinto pena’”, refletiu a atriz.

Paolla definiu Heleninha como “uma personagem incômoda que me agrada”. “Ficaria triste se as pessoas falassem que ela não causa nada. Ela não é palatável, é indigesta mesmo”, afirmou.

Na trama, Heleninha Roitman é filha da grande vilã Odete Roitman. Na versão de 1988, a personagem foi vivida por Renata Sorrah.