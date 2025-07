Backstreet Boys viralizam com abertura de novo show e fãs reagem na internet

Internautas foram à loucura com a abertura do novo show dos Backstreet Boys, que estreou em Las Vegas, nos Estados Unidos, na última sexta-feira (11).

Nas redes sociais, fãs da boy band — que teve seu auge entre os anos 1990 e 2000 — reagiram à apresentação, realizada na arena Sphere e cheia de projeções.

O grupo musical deu início para uma residência no local, a “Into the Millennium”. O espaço que recebeu o evento tem um formato esférico e paredes em LED.

O tema da abertura conduziu a plateia numa viagem futurística. Após chegarem ao palco, numa projeção que simulou uma nave espacial, os integrantes da banda cantaram o sucesso “Larger Than Life”.

AJ McLean, Brian Littrell, Howie Dorough, Kevin Richardson e Nick Carter animaram o público e deram o tom da apresentação comemorativa.

A residência “Into the Millennium” celebra os 25 anos de “Millennium”, terceiro álbum do quinteto musical estadunidense.

Além de “Larger Than Life”, estão na setlist do show outras canções famosas dos Backstreet Boys, como “As Long as You Love Me”, “Everybody” e “I Want It That Way”.

Nas redes, a banda postou um texto de agradecimento aos fãs. Os integrantes disseram que estavam “emocionados”, “gratos” e “cheios de alegria”.

“Ter cada um de vocês assistindo a este show, no qual investimos não apenas incontáveis horas, sangue, suor e lágrimas, mas também fazendo parte de algo que representa um momento tão especial e crucial em nossas vidas, é absolutamente surreal”, disse o texto.

“Demorou muito para chegar até aqui, mas valeu cada momento que investimos e sentimos verdadeiramente cada gota de amor presente no salão hoje à noite no Sphere Vegas. Saber que podemos fazer isso mais 20 vezes é emocionante! Já cantamos milhares de vezes, mas esta noite foi verdadeira e irrevogavelmente maior que a vida”, escreveram.

Overwhelmed. Grateful. Full of joy.

Overwhelmed. Grateful. Full of joy.

To have each of you see this show that we have not only put countless hours, blood sweat and tears into, but to have you be a part of something that represents such a special and pivotal moment in our lives is absolutely surreal. It took a long…