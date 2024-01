Vocalista do Jeito Moleque canta hit do Backstreet Boys e vira meme ao errar letra

Gui Albuquerque, vocalista do grupo de pagode Jeito Moleque, virou meme na manhã desta quinta-feira (25), após interpretar a versão em pagode de "I Want It That Way", canção dos Backstreet Boys, no Encontro com Patrícia Poeta. O cantor errou a maioria dos versos do refrão do hit.

Até mesmo Gui brincou com a pronúncia no fim do programa, ao pedir ajuda de professores de inglês. "Tem turnê internacional aí! Professor, por favor, me atenda. Preciso de um professor de inglês, please! Vamos ficar um mês nessa turnê na Europa, depois Canadá, depois Estados Unidos", contou.

Veja vídeo:

"No currículo inglês fluente", escreveu Gui ao responder o vídeo da gafe, publicado por uma página do Instagram.

Os internautas, é claro, também não perdoaram. "Foi um encontro com a gafe, certeza!", disse uma página de memes na rede social X. "Inglês do Joel Santana", comparou um internauta. Joel viralizou na Copa do Mundo de 2010 ao dar uma entrevista em inglês.

"A música no Tom e ele no Cavalcante", escreveu outra internauta. "Esse idioma é desconhecido pela humanidade ainda", brincou outro.

Nos stories, Gui apareceu ao lado de outro convidado do Encontro, Edson Celulari. "O inglês é um detalhe?", ele pergunta ao ator. "Qualquer idioma é um detalhe, com tanto talento. Vai no improviso", respondeu Edson.

Fãs do grupo Jeito Moleque e seguidores de Gui entraram na brincadeira e começaram a cantar a música com a letra errada e postar nos stories. Gui compartilhou alguns dos vídeos. Depois, ele mostrou que foi reconhecido no aeroporto por causa do vídeo.