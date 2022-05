Backstreet Boys volta ao Brasil com shows em 2023; veja datas e preços

Os Backstreet Boys anunciaram, nesta segunda-feira (23), que vão realizar mais três shows no Brasil. Em outubro do ano passado, a boyband já havia revelado que faria uma apresentação da DNA World Tour no dia 27 de janeiro de 2023, no Allianz Parque, em São Paulo.

Agora, os fãs podem comemorar porque a banda vai se apresentar em Curitiba, no dia 25 de janeiro, na Pedreira Paulo Leminski, e faz um segundo evento na capital paulista, no dia 28 do mesmo mês, também no Allianz Parque.

O grupo encerra a passagem pelo País em Belo Horizonte, no dia 29 de janeiro, na Esplanada do Mineirão.

Ingressos dos shows

Os ingressos têm preços que variam de R$ 145 a R$ 830 e ficam disponíveis no site da Eventim.

Haverá também uma pré-venda exclusiva para clientes do cartão Elo na quarta (25) e na quinta-feira (26), a partir das 10h, pela internet. Para o público geral, a venda começa no mesmo horário da sexta-feira (27).

Já os membros do Backstreet Army Fan Club terão pré-venda exclusiva online em todas as cidades, desta terça (24) até quinta-feira, a partir das 10h.