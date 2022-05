Madeleine morre mesmo em Pantanal? Entenda o que pode acontecer na novela

O destino da personagem Madeleine, vivida pela atriz Karine Teles em Pantanal, pode ser diferente do exibido em 1990 na primeira versão da novela. Isso porque a influencer, dada como morta após um acidente de avião, poderá reaparecer viva na história.

Segundo informações do colunista André Romano, do site Observatório da TV, a Rede Globo gravou dois finais para a personagem. No desfecho alternativo, Madeleine sobrevive a queda da aeronave e se torna uma pantaneira após ser cuidada pelo Velho do Rio, vivido por Osmar Prado.

A loira ganhará uma espécie de redenção só no fim da novela, marcado para outubro. Na primeira versão, exibida pela Rede Manchete, a morte da mãe de Jove não estava prevista, mas foi criada com a decisão de Ítala Nandi deixar o folhetim no meio das gravações.

O final que será exibido em 2022, no entanto, segue sob sigilo nos bastidores da Globo. Bruno Luperi, autor da novela, também mantém o mistério e não confirma oficialmente nenhuma das versões.