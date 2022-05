Isabel Teixeira, a Maria Bruaca, revela que fim de relação com Tenório não será fácil

A atriz Isabel Teixeira, 48, ganhou atenção das redes sociais graças ao papel de Maria Bruaca, em "Pantanal". Apesar dos atuais holofotes, ela estreou em novelas há menos de três anos, em "Amor de Mãe", da TV Globo.

Logo na entrada da personagem, na segunda fase da novela, Maria é maltratada, tanto pela vida quanto pelo marido, Tenório (Murilo Benício), que a chama de Bruaca, marcando a falta de apreço e respeito que tem pela esposa. A relação com a filha, Guta (Julia Dalavia), é o único prazer dela na vida.

Em entrevista ao Universa Uol, Isabel Teixeira afirmou que a personagem é presente no cotidiano de muitas famílias até hoje, mesmo sendo uma criação na TV de duas décadas.

Isabel Teixeira Atriz A Maria Bruaca é um personagem clássico. A gente pode pensar: 'Ela não existe mais, está fora de contexto'. Mas isso não é verdade. Ainda existem muitas Marias Bruacas por aí. Arrisco dizer que é mais atual agora do que em 1990

Torcida por um história de amor

Legenda: Bruaca e Alcides vão dar o primeiro beijo Foto: Reprodução/TV Globo

Com cerca de um mês no ar, a Maria Bruaca de Isabel é muito amada pelo público e tem uma torcida enorme nas redes sociais. Muitos desejam que ela se separe do marido, Tenório (Murilo Benício), que é machista e violento com ela, e engate um caso com o peão Alcides (Juliano Cazarré), em quem ela deu um beijo no capítulo de sexta-feira (20).

Em entrevista, Isabel Teixeira falou sobre as críticas que a personagem vive por ter uma relação tóxica. "A gente julga, dizendo que essa é uma mulher 'que deixa o marido fazer isso ou aquilo porque é tonta', mas não é tão simples assim. Cheguei à conclusão de que ela é uma mulher que acreditou e ainda acredita em uma história de amor".

A atriz ainda diz que o fim da relação de Maria e Tenório não será nada fácil. "É muito fácil pensar que a Maria vai virar a chave e começar a odiar o Tenório porque ele é um b...., mas não. Tem amor ali, ela sofre por ele. Existe um processo de cura, de transformação, que ela vai viver tentando se erguer depois da queda — a descoberta que o marido com quem é casada há 30 anos tem outra família".