Homem escala The Sphere em Las Vegas e é preso; veja vídeo

Um homem foi preso após escalar a The Sphere, arena esférica gigante localizada em Las Vegas, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (7). Ele foi identificado como Maison DesChamps.

A polícia informou ao jornal Fox 5 que o homem enfrenta acusações de "destruição de propriedade" e "conspiração para destruir propriedade privada". Maison é conhecido nas redes sociais por compartilhar vídeos onde escala diversas estruturas nos Estados Unidos. No Instagram, ele acumula mais de 276 mil seguidores.

Horas antes da empreitada, ele publicou um story indicando que a ação no The Sphere foi feita com o intuito de divulgar a Let Them Live, uma organização sem fins lucrativos contra o aborto e que dá suporte a mulheres grávidas.

Um porta-voz da instituição disse ao Fox 5 que Maison é alpinista profissional em Las Vegas e é uma ativista pró-vida. Pessoas que passavam pelo local registraram o momento e publicaram nas redes sociais.

