Mãe brasileira é investigada pela PF por dar à luz e vender bebê em Portugal

Uma brasileira, suspeita de ter dado à luz em Portugal e vendido a criança para um esquema de adoção clandestina na Europa, está sendo investigada em uma operação Polícia Federal (PF). A mulher, que não teve a identidade revelada, é moradora da cidade de Curitiba e teria negociado a entrada para a associação criminosa quando ainda estava grávida. O esquema foi mediado por uma pessoa em São Paulo com um cidadão português. As informações são do portal Uol.

De acordo com a publicação, a PF cumpriu, nesta terça-feira (6), mandados de busca e apreensão em São Paulo e em Curitiba. A Interpol e a Polícia de Portugal também apuram o caso. Os suspeitos estão sendo investigados por crime de tráfico internacional de pessoas.

A brasileira teria viajado para Portugal poucos dias antes de dar à luz. Após o parto, ela retornou para o Brasil e deixou o bebê no país europeu. A criança foi resgatada. O recém-nascido foi encontrado ainda quando estava na maternidade e agora está sob cuidados das autoridades portuguesas.

A Polícia Federal continua a cargo das investigações para apurar se outras pessoas estão envolvidas no esquema de adoção clandestina na Europa.