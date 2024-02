Sebastián Piñera, ex-presidente do Chile, morre aos 74 anos em acidente de helicóptero

Sebastián Piñera, ex-presidente do Chile, morreu aos 74 anos, nesta terça-feira (6). Conforme o jornal chileno "La Tercera", ele estava em um helicóptero, que caiu em um lago dentro da cidade de Lago Ranco, localizada na região central do país. Ele estava voltando de uma visita ao empresário José Cox, com outras três pessoas.

A informação foi confirmada pelo gabinete do político. "Com profundo pesar, comunicamos o falecimento do ex-presidente da República do Chile, Sebastián Piñera Echenique. Durante a tarde desta terça, 6 de fevereiro de 2024, o ex-presidente sofreu um acidente aéreo", detalhou.

As informações do funeral ainda vão ser divulgadas. "Agradecemos as massivas amostras de carinho e de preocupação que temos recebido durante estas amargas horas".

Legenda: As informações sobre o funeral ainda vão ser divulgadas Foto: Reprodução

As fontes governamentais declararam que havia quatro pessoas no helicóptero, mas apenas três foram encontradas pelas equipes de emergência. O helicóptero já estava submerso no lago quando os socorristas chegaram ao local.

Acidente de helicóptero

O "Clarín" detalhou que Piñera, acostumado a pilotar helicóptero, estava controlando a aeronave. Após a queda, ele ficou preso, sem conseguir tirar o cinto de segurança. Outras duas pessoas nadaram até a margem, enquanto uma terceira foi resgatada, ainda dentro do lago, por um bote.

De acordo com Uol, a irmã de Piñera era uma das pessoas que estava a bordo no helicóptero particular. A aeronave teria caído por más condições climáticas, que inclui ventos fortes e chuva.

O ex-presidente do Chile nasceu em 1949, sendo engenheiro e diplomata. Ele é um dos fundadores da Democracia Cristã.