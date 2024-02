Corpo de brasileira de 42 anos é encontrado em mar na Espanha

Uma brasileira de 42 anos foi encontrada morta próximo à costa de Castro Urdiales, na Espanha, no domingo (4). A mulher, que não teve a identidade revelada, morava no município. As informações são do portal espanhol Europa Press.

A vítima foi encontrada boiando, a cerca de 30 metros da costa da cidade. O serviço de emergência de Cantábria foi acionado após uma equipe de helicóptero avistar um corpo no mar.

Estavam envolvidos no resgate, equipes de salva-vidas, guardas civil e policiais local.

Não há informações sobre há quanto tempo o corpo da mulher está no local ou qual seria a causa da morte.

O Diário do Nordeste buscou o Ministério das Relações Internacionais sobre a identificação da brasileira e aguarda resposta.