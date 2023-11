José de Abreu compartilha rara foto com a namorada 50 anos mais nova

O ator José de Abreu, de 77 anos, publicou uma rara foto ao lado da namorada, Carol Junger, de 25. Ele usou a imagem para se declarar para a amada:

“Meu amor e eu. Há algum tempo… Rio de Janeiro, Ipanema. Te amo”, escreveu.

José de Abreu e Carol estão juntos há quatro anos, mas ele costuma ser bem discreto com relação ao romance na internet. Na imagem publicada, os dois aparecem coladinhos.

Nos comentários do post, Carol retribui a declaração: “Amo a gente”.

Veja também

Viagem a Cuba

A maquiadora costuma compartilhar mais fotos ao lado do amado. Em março desse ano, eles viajaram a Cuba e ela chegou a compartilhar momentos da viagem com os seguidores do Instagram.