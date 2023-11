Timbaland defende Justin Timberlake de acusações e critica Britney Spears: 'ela enlouqueceu'

O produtor musical Timbaland criticou Britney Spears e saiu em defesa de Justin Timberlake, em meio às revelações que a cantora fez sobre o ex-casal em seu livro "A Mulher em Mim". A princesa do pop disse ter feito um aborto pressionada pelo cantor, que "não estava preparado" para a paternidade.

"Ela enlouqueceu, né? Eu quis ligar pro JT e dizer ‘Cara! Você deveria ter colocado uma focinheira nessa garota’. Mas sabe, nós vivemos na época das redes sociais e dos virais. Todo mundo quer viralizar", disse em entrevista durante um evento nos Estados Unidos.

Música e indiretas

Ele deu a declaração após o apresentador citar que a música "Cry me a River", do álbum "Justified", produzida por Timbaland e cantada por Justin, "voltou às manchetes novamente". A canção trata sobre infidelidade e mostra uma sósia de Britney traindo ele no clipe. No livro autobiográfico, a cantora pop rebate isso.

"Posso apenas dizer que em seu álbum explosivo e em toda a imprensa que o cercou, Justin se esqueceu de mencionar as várias vezes em que me traiu? Sempre há mais liberdade em Hollywood para os homens do que para as mulheres. E vejo como os homens são encorajados a falar mal das mulheres para se tornarem famosos e poderosos. Mas fiquei arrasada", conta Britney.

Em "Everytime", de Britney, fãs especulam que há menções de aborto e abandono. "Todas as vezes eu vejo você nos meus sonhos, está me assombrando, acho que preciso de você, bebê", diz Britney na canção do álbum "In The Zone".