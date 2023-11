Atriz Yvonne Orji surpreende ao confirmar que é virgem aos 39 anos

A atriz Yvonne Orji, conhecida por papel na série “Insecure”, revelou em entrevista ao podcast Dear, Chelsea, de Chelsea Handler, que é virgem aos 39 anos.

Ao ser questionada pela apresentadora se era virgem, Yvonne disse que sim. “Meu Deus, eu amo isso, essa é a convidada mais original que recebemos. E você tem 39, certo? Meu Deus, um dia essa represa vai arrebentar, querida”, disse Chelsea.

Yvonne explicou que pretende esperar até casar para ter a primeira relação sexual, e brincou que o homem terá que “se preparar”. “Ore por ele, seja ele quem for. Há muita energia reprimida aqui comigo”, afirmou.

A atriz há havia falado sobre o assunto anteriormente, em 2017, em entrevista à People. “Antes de qualquer coisa, da fama, acontecer, me sentei comigo mesma e com Deus e pensei, quando fizesse sucesso, como eu gostaria de ser representada enquanto estou aqui? Foi tipo: 'Ok, eu sei por que estou aqui. É para deixar você [Deus] orgulhoso”, disse na ocasião.

“As pessoas perguntam porque estão curiosas ou podem não entender. Como vão entender se eu não falar sobre isso? Posso informar a sua curiosidade, em vez de todo mundo ficar no escuro e apenas criar sua própria narrativa sobre isso”, acrescentou.