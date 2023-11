Shao Lin morre em 'Senhora do Destino'? Relembre o destino do personagem

Shao Lin, vivido por Leonardo Miggiorin na novela 'Senhora do Destino', em exibição atualmente no canal Viva, terá o destino revirado ao longo da trama. O personagem é líder de uma turma de desordeiros da comunidade Pedra Lascada, na Vila São Miguel, e se envolve com Lady Daiane (Jéssica Sodré), com quem acaba tendo um filho.

Na história escrita por Aguinaldo Silva, Shao Lin descobrirá uma fita que revela o envolvimento do prefeito Reginaldo (Eduardo Moscóvis) no sequestro do próprio filho, Bruno (Thadeu Matos). Os dois, então, entrarão num conflito para impedir que o áudio vaze e prejudique a campanha do político.

Reginaldo irá ameaçar o malandro com um revólver, exigindo a entrega da fita. Shao Lin tentará negociar, mas acabará cedendo à pressão do prefeito. Nesse momento, Seboso (Alexandre Morenno) entrará no recinto, perceberá a ameaça e sacará uma arma para proteger Shao.

No confronto, o prefeito conseguirá se safar, mas Seboso e Shao Lin serão atingidos. O comparsa morrerá na hora, mas o líder da gangue será hospitalizado em estado grave.

Shao Lin assumirá o filho

Lady Daiane, filha de Rita de Cássia (Adriana Lessa), se envolverá com Shao Lin e terá uma filha com ele. No entanto, a princípio, o desordeiro não assumirá a criança.

Tudo muda quando ele consegue escapar da morte e decide se tornar um rapaz responsável. Nessa fase da trama, ele descobrirá que é apaixonado por Daiane e assumirá, finalmente, a filha.