Atriz Theresa Amayo morre, aos 88 anos, vítima de câncer

A atriz Theresa Amayo morreu, aos 88 anos, vítima de câncer em sua casa no bairro das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Uma publicação nas redes sociais da artista informa que ela faleceu por volta das 4h30 desta segunda-feira (24), deixando dois filhos e uma neta.

Ainda não há informações sobre local e horário do velório e do sepultamento.

"É com profunda tristeza que informamos o falecimento de nossa querida amiga, a atriz Theresa Amayo, aos 88 anos, ocorrido nessa madrugada por volta das 4:30h da manhã em sua residência em Laranjeiras, após perder uma batalha contra o câncer", diz o comunicado no Instagram.

Trajetória da atriz

Paraense, de Belém, Theresa Amayo iniciou carreira como atriz no teatro, na década de 1950. Ela também fez trabalhos no cinema, como nos filmes "O Diamante" (1955) e "Fuzileiro do Amor" (1957). Na televisão, trabalhou na TV Tupi e foi uma das primeiras contratadas da TV Globo.

Theresa atuou em várias novelas como "O Rei dos Ciganos" (1966), "A Rainha Louca" (1967), "Sangue e Areia" (1968), "A Última Valsa", "Pecado Capital" (1975), "Roque Santeiro" (1975), "Senhora do Destino" (2004) e "Flor do Caribe" (2013).

Em dezembro de 2004, a atriz perdeu a filha Lys Amayo, o genro Antônio D'avila e o neto Gianluca, vítimas do tsunami na Tailândia que deixou mais de 220 mil mortos.