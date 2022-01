Cantor de pagode morre depois de sofrer três paradas cardiorespiratórias em Salvador

O cantor de pagode Rony Santana, conhecido por ser vocalista da banda Preto de Luxo, morreu no último domingo (23) em Salvador após ser intubado em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pirajá, na capital baiana. As informações são do g1. O artista sofreu três paradas cardiorespiratórias.

Até o momento, não há detalhes sobre o sepultamento de Rony nesta segunda-feira (24). Conforme a família do cantor, ele tinha diabetes e, em decorrência do alto nível de açúcar no sangue, começou a passar mal durante a tarde de sábado (22).

Depois de chegar à unidade de saúde, Rony Santana precisou passar por procedimentos a fim de manter a respiração, chegando a ser intubado na UPA. Apesar dos esforços, o cantor sofreu três paradas cardiorespiratórias.

HOMENAGEM AO ARTISTA

O cantor havia lançado o hit "É maloqueira" em suas redes sociais no último dia 12. Em memória a Rony, amigos, artistas e fãs prestaram homenagem a ele em seu perfil no Instagram.

Também nas redes sociais, uma mensagem de que o artista teria morrido vítima da Covid-19 chegou a viralizar. Porém, a família logo negou a informação.

