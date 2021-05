Luiza e Maurílio misturam sertanejo e pagode em clipe com Dilsinho de 'Para em Mim de Novo'

Nomes do sertanejo conhecidos pelo sucesso de "S de Saudade", Luiza e Maurílio gravaram parceria musical com Dilsinho. O trio interpretou a canção romântica "Para em Mim de Novo". Além da música, a faixa ganhou versão em videoclipe e, teve filmagem no Rio de Janeiro, sob direção de Bruno Fioravanti.

A composição de Matheus Araújo, Dom Vittor, João Gustavo Dias, Hiago, Vinícius e Augusto Alencar. A letra conta história daquela pessoa que não sabe o que quer e diz: "a gente tinha tudo que precisava pra dar certo, mas você quis dar certo com todo mundo".

Luiza, dupla com Maurílio Cantora A parceria com Dilsinho vem em um momento muito especial. Ele, que é um ícone do pagode romântico, vem para abrilhantar nosso projeto e somar nessa letra e melodia surpreendente

A parceria ainda não tem nada de lançamento. Apesar da ausência de shows por conta dos casos de Covid-19 no Brasil a dupla segue trabalhando em estúdio. "Estamos felizes com tudo que vem acontecendo em nossa carreira. Mesmo sem shows, por conta da pandemia, estamos trabalhando muito e trazendo novidades para nosso público", completou Maurílio.