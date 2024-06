Saiba quem é Diva Gomes, namorada de Manoel Gomes que está grávida de cantor

O cantor Manoel Gomes, conhecido pelo hit "Caneta Azul", anunciou nas redes sociais que vai ser pai pela primeira vez. O maranhense, de 54 anos, espera um filho com a parceira Diva Gomes, 41, que é influenciadora e mãe de outros dois, um de 25 anos e outro de 18. Ela também já é avó.

Veja também Zoeira Isabella Santoni curte lua de mel em iate luxuoso com quatro quartos e jacuzzi; veja imagens Zoeira Enquete A Grande Conquista: parcial aponta favorito para vencer a Prova da Virada do reality

"Vou ser papai, meu povo", comemorou Manoel, mostrando uma foto que representa uma ultrassonografia. Ele seguiu mostrando a música que fez para anunciar a chegada do filho: “É meu filho que vai nascer. Canetinha azul mesmo vai crescer, coisa que Deus me deu”.

Diva Gomes

A pernambucana Diva Gomes, de 41 anos, namora o cantor Manoel Gomes desde novembro do ano passado. Ela possui 7.964 seguidores no Instagram e, em seu perfil, compartilha fotos com o namorado e com a família, além de mostrar sua rotina.

Diva também publica vídeos de trends que estão em alta na internet e sempre faz declarações para Manoel. As fotos em que aparece ao lado do cantor são as que mais acumulam curtidas em seu perfil.

Há cerca de um mês, a influenciadora compartilhou o presente que ganhou do companheiro, uma BMW azul, em referência ao hit que fez o fez conquistar grandes números nas redes sociais.

Diva é avó de uma garotinha e sempre compartilha os momentos com a família em seu perfil na plataforma.

Já para Manoel Gomes, essa será a primeira vez educando uma criança. Nos comentários do vídeo em que anunciou que vai ser pai, os seguidores brincaram com a notícia. “Tô torcendo pra ele não nascer azul, abraço”, “E ele já vem com a caneta dele na mão”, foram algumas das reações.

O cantor, que soma mais de 8 milhões de seguidores em seu Instagram, se autodeclara o rei do meme e ficou famoso em 2019, quando decidiu compor uma música depois que perdeu uma caneta na escola e levou uma bronca da professora. Colegas de trabalho postaram um vídeo dele cantando na internet, e o registro viralizou.