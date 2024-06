Isabella Santoni curte lua de mel em iate luxuoso com quatro quartos e jacuzzi; veja imagens

A lua de mel da atriz Isabella Santoni e do empresário Henrique Blecher não será apenas repleta de amor, mas de muito luxo também. Os dois, que se casaram no último dia 8 de junho e viajaram juntos para a Croácia com o objetivo de comemorar o enlace, mostraram detalhes da "riqueza" nas redes sociais.

Isabella publicou vários vídeos do iate luxuoso em que estão hospedados. A embarcação possui quatro quartos, uma jacuzzi e até uma suíte com banheira, tudo para o casal aproveitar.

Legenda: Isabella mostrou detalhes dos "cômodos" da embarcação Foto: reprodução/Instagram

As imagens foram divulgadas por ela no TikTok, com um tour por todos os espaços do iate. Segundo Isabella, esse foi o modelo de viagem escolhido pelos dois, que optaram por não ficar em uma hospedagem tradicional enquanto passeiam pela costa croata.

Legenda: Isabella fez questão de mostrar a jacuzzi presente no iate Foto: reprodução/TikTok

O barco conta com quatro quartos, com duas suítes e uma dela com um banheiro com banheira; uma antessala; uma jacuzzi no segundo andar do iate; dois jet skis para "disputar corrida" e uma proa para relaxar a bordo.