Previsão do signo de Câncer para hoje, 20 de junho

Do movimento geminiano a sensibilidade canceriana. O Sol chega no signo de Câncer e até o dia 22 de julho você vai voltar no baú das memórias, voltar para casa e buscar nutrição para sua alma. O teu saber vem do sentir. Cante sua canção de ninar. Deixe fluir,

Signo de Câncer hoje

O Sol entra em Câncer, trazendo ainda mais luz para sua vida. Essa energia solar se estenderá até 22 de julho, proporcionando um período de autoconhecimento e definição de metas para os próximos 12 meses. Aproveite essa energia para refletir sobre suas prioridades e onde deseja chegar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.