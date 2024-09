CAPTEI: Paulo Miranda celebra aniversário no rooftop do Edifício Açores

No último sábado, 21, o engenheiro Paulo Miranda reuniu familiares e amigos para celebrar seus 64 anos.

A festa, que aconteceu no rooftop do Edifício Açores, no bairro da Aldeota, foi organizada com todo carinho pela namorada do aniversariante, Myrian Saraiva e teve cerimonial conduzido por Mari Macedo.

Legenda: Myrian Saraiva e Paulo Miranda Foto: LC Moreira

A decoração ficou por conta de Willfridy Mendonça. Destaque para a mesa do bolo confeccionado por Lila Baking Studio.

Legenda: Paulo Miranda, Myrian Saraiva e Willfrydy Mendonça Foto: LC Moreira

Animando a tarde até a noite, o Dj Luh Freitas, garantindo a diversão de todos os presentes.

Paulo Miranda se mostrou agradecido pela presença de todos que compareceram para celebrar ao seu lado mais um ano de vida. Recebeu homenagens dos amigos, também. E comemorou como merece e gosta!

Legenda: Agradecimento do aniversariante Foto: LC Moreira

Legenda: Homenagem de amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira

Veja mais nas fotos de LC Moreira:

Legenda: Paulo Miranda com os filhos Paulo Filho, Mariana, Maria Paula e Mauricio Moreira de Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Bezerra, Paulo Miranda, Luiz e Ricardo Moreira de Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Moreira de Sousa e Nicole Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Luiza Pinheiro e Mauricio Moreira de Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Filho, Paulo Miranda e Maria Paula Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Miranda e Myrian Saraiva Foto: LC Moreira

Legenda: Bárbara Colares e Osvaldo Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo e Luciana Bezerra, Paulo Miranda e Myrian Saraiva Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo e Luiz Moreira de Souza, Paulo Miranda e Mauricio Moreira de Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Bertran e Patrícia Boris, Fernanda e Marcelo Baquit Foto: LC Moreira

Legenda: Carol e Artenísio Leite Foto: LC Moreira

Legenda: Denise Queiroz e Marcos Aurélio Tavares Foto: LC Moreira

Legenda: Monia Hueser e Tiago Reckziegel Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Américo e Socorro Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Santiago e Washington Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Carapeba, Paulo Miranda e Myrian Saraiva Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo e Jaqueline Moreira de Sousa, Paulo Miranda e Myrian Saraiva Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando e Fátima Santana, Paulo Miranda, Myrian Saraiva e Ana Nobre Foto: LC Moreira

Legenda: Imaculada Gordiano, Luiza Aline e Myrian Saraiva Foto: LC Moreira

Legenda: João Zanin e Mariana Macambira Foto: LC Moreira

Legenda: Juarez Gomes e Paulo Miranda Foto: LC Moreira

Legenda: Livia e Lireda França e Afrânio Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Filho, Myrian Saraiva, Mauricio Moreira de Sousa e Luiza Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Nilma Aguiar, Paulo Miranda e Jorge Otoch Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Miranda e Junior Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Myrian Saraiva, Paulo Miranda e Milla Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Magda Campelo, Giseuda Esmeraldo, Paulo Miranda e Myrian Saraiva Foto: LC Moreira

Legenda: Mauricio Moreira de Sousa, Marcelo e Denise Silveira e Paulo Miranda Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Jurema, Luiza Aline, Paulo Miranda e Myrian Saraiva Foto: LC Moreira

Legenda: Nicole Ribeiro, Mariana Moreira de Sousa, Luiza Pinheiro e Maria Paula Foto: LC Moreira

Legenda: Myrian Saraiva, Paulo Miranda, Dilson e Jussara Menezes Foto: LC Moreira

Legenda: Myrian Saraiva, Paulo Miranda, Valéria Novaes e Ricardo Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Miriam Sarai, Paulo Miranda, Maria Mindaua e Raimundo Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Myrian Saraiva, Monia Heuser, Imaculada Gordiano e Renata Santiago Foto: LC Moreira

Legenda: Régis e Concita Tavares, Myrian Saraiva, Paulo Miranda, Ticiana Tavares e Julio Norões Foto: LC Moreira