Investigado por assédio, Pedro ganha quase 50 mil seguidores após deixar o BBB 26

O vendedor ambulante tentou beijar uma participante sem seu consentimento dentro da despensa da casa.

Escrito por
Luana Severo luana.severo@svm.com.br
Zoeira
Pedro do BBB 26 na piscina da casa do reality.
Legenda: Pedro apertou o botão para desistir do programa antes de ser expulso por assédio.
Foto: Reprodução/TV Globo.

O vendedor ambulante Pedro Espíndola, que deixou o Big Brother Brasil 26 nesse domingo (18), após assediar Jordana com uma tentativa de beijo sem consentimento, ganhou cerca de 50 mil seguidores em suas redes sociais desde que saiu do programa.

Segundo apuração da revista Marie Claire, o número de perfis que seguiam o ex-BBB no Instagram subiu de 126 mil para 159 mil pouco após da eliminação. No momento do fechamento desta matéria, no entanto, a conta do paranaense na rede social já acumulava 173 mil seguidores, um crescimento de aproximadamente 37%. 

Administradores do perfil de Pedro no Instagram se posicionam sobre participante.
Legenda: Administradores dos perfis do sulista nas redes sociais se posicionaram sobre o assédio.
Foto: Reprodução/Instagram.

Nos comentários da última postagem do ex-participante no reality, os próprios administradores da página escreveram que não concordavam com as atitudes do cliente. "Nós estávamos fazendo o nosso trabalho. Acho que todo mundo tem uma família para sustentar. Até então, achamos que seria atuação por parte dele, porque não é normal tudo isso que aconteceu, mas essa situação passou de todos os limites", publicou uma das "adm's". 

A publicação tem mais de 23 mil comentários — a maioria negativos. "O cara faz o que faz e ainda ganha seguidores?", questionou um. "O mais perturbador não é só o assédio. É ver quantas pessoas escolhem apertar 'seguir' depois disso. Cada follow vira um endosso silencioso. Isso não expõe apenas quem cometeu o ato, expõe o nível de consciência, caráter e vergonha de quem decide apoiar", acrescentou outro.

Pedro ainda não se manifestou publicamente sobre o caso, que será investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

Saída do BBB

Pedro entrou para o elenco do BBB 26 por votação do público, após passar pela Casa de Vidro Sul. No entanto, nos primeiros dias na casa, o paranaense passou a acumular conflitos com os outros participantes por uma diversos motivos, incluindo "roubar" itens pessoais dos outros competidores.

Ele deixou o programa nesse domingo, após tentar beijar Jordana sem consentimento na despensa. Conforme imagens divulgadas pela TV Globo, o autônomo tentou segurar o pescoço da advogada, que o interrompeu e afirmou que se sentiu desconfortável com a invasão. 

Durante o programa ao vivo, o apresentador, Tadeu Schmidt, garantiu que Pedro teria sido retirado do reality se não tivesse apertado o botão da desistência. Depois, acrescentou que "atitudes assim são inaceitáveis, em qualquer lugar". "As pessoas precisam entender isso", disse.

